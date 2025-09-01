Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem







El intendente Diego Valenzuela habría adjudicado tres compras a la droguería Suizo Argentina SA por un total de $44.265.492, en fechas cercanas a reuniones con Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, dos figuras que hoy están en el ojo de la tormenta a causa de haber sido nombrados en audios que sugieren la existencia de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la publicación del diario El Disenso, la información se obtuvo cotejando los decretos municipales con el registro de visitas a Casa Rosada.El primer contrato registrado se produjo tras un encuentro con la secretaria de la Presidencia el 1 de octubre de 2024. “El 25 de ese mes se publicó el Decreto 253, adjudicándole a la Suizo Argentina una compra de pañales por un total de $19.740.396”, detalla la investigación.El segundo evento vinculado ocurrió luego de la visita de Valenzuela a Lule Menem el 7 de noviembre de 2024. La reunión duró más de seis horas y, según los documentos, “el 25 de noviembre de 2024, a través del Decreto 385, le adjudicó al mismo proveedor una compra de medicamentos por un total de $16.435.896”.Un tercer contrato se relaciona con otro encuentro en Casa Rosada, esta vez con Karina Milei el 28 de mayo de 2025. El Disenso precisa que “el 19 de mayo, vía decreto 920 se publicó la compra de leche y suplementos nutricionales a la droguería por un total de $8.089.200”.La droguería Suizo Argentina SA no es un proveedor habitual del municipio: en los últimos diez años solo se registraron estos tres contratos. La secuencia de adjudicaciones y reuniones genera cuestionamientos sobre la coincidencia de fechas y los montos involucrados, en un contexto donde la farmacéutica ya estaba bajo investigación por presuntos sobreprecios y audios filtrados que la señalaban como parte de un esquema de recaudación política organizado por la familia Menem.