"Da vergüenza ajena": Maqueda criticó el fallo de Maraniello que blindó a Karina Milei

El exministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda calificó de "lamentable" el fallo de juez federal Patricio Maraniello que blindó a Karina Milei al prohibir la difusión de audios adjudicados a la secretaria general de la Presidencia, dados a conocer en el marco del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).“Estopara quienes hemos estado en la Justicia y para quienes están en la Justicia”, sostuvo Maqueda de manera contundente en diálogo con Radio con Vos, y sumó: "Es lamentable".El ex intengrante de la Corte explicó que "el fallo comienza citando la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión y así se desarrolla la mayoría del fallo. Y, en un momento, da un giro copernicano y pasa a justificar una medida cautelar en base al derecho a la intimidad, todo lo contrario de lo que venía desarrollando antes”.Del mismo modo, subrayó que. En esa línea, se refirió a un antecedente histórico de censura que ocurrió en los Estados Unidos a comienzos de la década de 1970, cuando el gobierno de Richard Nixon fue a la Corte para impedir que el New York Times publicara los papeles del Pentágono, una serie de documentos que revelaban información sobre la guerra de Vietnam. El gobierno de entonces alegó que se violaba la seguridad norteamericana, pero finalmente la Corte falló a favor del diario, que finalmente junto al Washington Post pudieron publicar las pruebas.Por último, Maqueda confió en que el máximo tribunal revierta la disposición de Maraniello y se permitió cerrar la entrevista haciendo alusión a una frase de cabecera de LLA: "Es raro que el gobierno que termina todas las alocuciones con un '¡Viva la libertad!' esté yendo".