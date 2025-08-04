Lorenzetti reafirmó el derecho a la libertad de expresión tras el fallo judicial que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei

Tras el fallo judicial que prohíbe a los medios de comunicación la difusión de audios de Karina Milei, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reafirmó este miércoles el derecho a la libertad de expresión al señalar su centralidad "para la democracia".Lorenzetti sostuvo que "la jurisprudencia de la Corte es muy clara” respecto de la libertad de expresión y subrayó que no se cambió ni se va a cambiar. "Si no hay libertad de expresión no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga", insistió.También sostuvo que "la Argentina necesita un cambio profundo y muy relevante en las instituciones" y que la situación actual provoca que "los grandes temas no se solucionen, se trasladen".Para Lorenzetti, el país "tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos".En esa línea, insistió en la necesidad de "defender la democracia, el estado de derecho" y que "la función del Poder Judicial es mantener la estabilidad" para la seguridad de los ciudadanos.