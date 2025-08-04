03.09.2025 / Declaraciones

Lorenzetti reafirmó el derecho a la libertad de expresión tras el fallo judicial que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei

El presidente del máximo tribunal de justicia sostuvo que "la jurisprudencia de la Corte es muy clara” respecto de la libertad de expresión y subrayó que no se cambió ni se va a cambiar.




Tras el fallo judicial que prohíbe a los medios de comunicación la difusión de audios de Karina Milei, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reafirmó este miércoles el derecho a la libertad de expresión al señalar su centralidad "para la democracia".

Lorenzetti sostuvo que "la jurisprudencia de la Corte es muy clara” respecto de la libertad de expresión y subrayó que no se cambió ni se va a cambiar. "Si no hay libertad de expresión no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga", insistió.

También sostuvo que "la Argentina necesita un cambio profundo y muy relevante en las instituciones" y que la situación actual provoca que "los grandes temas no se solucionen, se trasladen".

Para Lorenzetti, el país "tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos".

En esa línea, insistió en la necesidad de "defender la democracia, el estado de derecho" y que "la función del Poder Judicial es mantener la estabilidad" para la seguridad de los ciudadanos.

Lo más leído

1

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

Grave: Pareja calificó el ataque a Milei en Lomas de Zamora como "intento de magnicidio" perpetuado por "tipos discapacitados"

4

Incidentes en Corrientes: Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados en el cierre de campaña

5

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

Más notas de este tema

"Da vergüenza ajena": Maqueda criticó el fallo de Maraniello que blindó a Karina Milei

02/09/2025 - Declaraciones

"Da vergüenza ajena": Maqueda criticó el fallo de Maraniello que blindó a Karina Milei

La oposición reimpulsará las comisiones para debatir la ampliación de la Corte Suprema

05/08/2025 - PROYECTO

La oposición reimpulsará las comisiones para debatir la ampliación de la Corte Suprema

Con nueve proyectos en carpeta, el Senado retoma la discusión sobre la reforma de la Corte Suprema

04/08/2025 - Política

Con nueve proyectos en carpeta, el Senado retoma la discusión sobre la reforma de la Corte Suprema

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.