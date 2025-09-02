Insólito: Lilia Lemoine salió a bancar a Milman y acusó al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, expresó hoy su respaldo al legislador del PRO Gerardo Milman en medio del escándalo por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. “No valoramos lo suficiente a Milman”, escribió en redes sociales, replicando un mensaje del dirigente opositor.
1
Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados
3
Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei
4
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"