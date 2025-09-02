02.09.2025 / POLÉMICA

Insólito: Lilia Lemoine salió a bancar a Milman y acusó al kirchnerismo por los audios de Karina Milei



La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, expresó hoy su respaldo al legislador del PRO Gerardo Milman en medio del escándalo por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. “No valoramos lo suficiente a Milman”, escribió en redes sociales, replicando un mensaje del dirigente opositor.




En su publicación, Milman denunció que “los mismos métodos del kirchnerismo que usaron contra mí los están usando ahora con el entorno presidencial” y relacionó la aparición de las escuchas con la campaña electoral bonaerense. “No me sorprende que a una semana de las elecciones en provincia aparezcan escuchas ilegales siendo algo de suma gravedad institucional”, señaló.

El legislador agregó que “los K ya me quisieron quebrar imputándome el atentado a Cristina, me espiaron, violaron mi secreto fiscal y hasta amenazaron a mis hijas”, y sostuvo que “jamás se animaron en tres años a pedir mi indagatoria porque todo es una farsa”.

El presidente Javier Milei, en la misma línea, apuntó contra “un grupo de periodistas” a los que acusó de operar en una “red de espionaje ilegal” en el marco de la filtración de los audios que comprometen a su hermana y al entorno más cercano de la Casa Rosada.

Lo más leído

1

Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados

2

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

3

Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei

4

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

5

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

Más notas de este tema

"Veo una derrota mucho más amplia de la que dicen los encuestadores": el pronóstico de Pichetto sobre el resultado electoral del Gobierno

02/09/2025 - Declaraciones

"Veo una derrota mucho más amplia de la que dicen los encuestadores": el pronóstico de Pichetto sobre el resultado electoral del Gobierno

Cristina Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria en Lomas de Zamora

02/09/2025 - ELECCIONES 2025

Cristina Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria en Lomas de Zamora

Villarruel visitó una fábrica en el marco del Día de la Industria Nacional y fue repudiada por sindicalistas

02/09/2025 - Política

Villarruel visitó una fábrica en el marco del Día de la Industria Nacional y fue repudiada por sindicalistas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.