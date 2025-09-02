Insólito: Lilia Lemoine salió a bancar a Milman y acusó al kirchnerismo por los audios de Karina Milei

En su publicación, Milman denunció que “los mismos métodos del kirchnerismo que usaron contra mí los están usando ahora con el entorno presidencial” y relacionó la aparición de las escuchas con la campaña electoral bonaerense. “No me sorprende que a una semana de las elecciones en provincia aparezcan escuchas ilegales siendo algo de suma gravedad institucional”, señaló.

El legislador agregó que “los K ya me quisieron quebrar imputándome el atentado a Cristina, me espiaron, violaron mi secreto fiscal y hasta amenazaron a mis hijas”, y sostuvo que “jamás se animaron en tres años a pedir mi indagatoria porque todo es una farsa”.El presidente Javier Milei, en la misma línea, apuntó contra “un grupo de periodistas” a los que acusó de operar en una “red de espionaje ilegal” en el marco de la filtración de los audios que comprometen a su hermana y al entorno más cercano de la Casa Rosada.