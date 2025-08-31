"Me agrando en la adversidad": Milei cerró su campaña en Moreno con críticas al kirchnerismo y agradecimientos a su hermana Karina

Bajo los gritos de "la casta tiene miedo" y "kirchnerismo nunca más", el presidente Javier Milei cerró esta noche su campaña bonaerense en Moreno con críticas al kirchnerismo y agradecimientos a su hermana Karina Milei en medio del escándalo de las coimas en el Andis."Trataron de acusarnos de chorros, nos agredieron físicamente, se metieron con mi hermana así que vaya que están asustados... el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta", vociferó el libertario ante la militancia y dirigentes que estaban presentes en el predio del Club Atlético Villa Angela, y dijo confiado: "Muchachos, yo me agrando en la adversidad".Milei calificó de "operetas inmundas" a los escándalos que salpican a su Gobierno y reafirmó: "Uno está limpio y por eso proceden a la intimidación física".En ese sentido, se refirió a los incidentes durante su caravana fallida en Lomas de Zamora: "Me tiraron con un adoquín, podrían haber matado a cualquiera...""Pero nuestras ideas son más fuertes porque no debemos acudir a la violencia para imponerlas, ellos necesitan de la agresión para frenarlas. Así lo hicieron y lo seguirán haciendo. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas. La batalla contra el kirchnerismo es moral, es contra unos delincuentes y chorros", lanzó.Con respecto a las elecciones del próximo domingo, indicó: "Las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico, eso signfica que cualquiera puede ganar"."Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra y por eso operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien, reparten boletas truchas de LLA y el día de las elecciones van a redoblar las prácticas mafiosas", dijo.Y sumó: "Por cada bonaerense honesto que no va a votar, vota un ñoqui. Así que traten de conseguir un auto, un remis o algo para ir a votar".Por último, analizó la situación de la provincia de Buenos Aires y apuntó contra "el enano soviétivo de Kicillof", al cual también calificó de "inútil".