04.09.2025 / Política

Elecciones Buenos Aires 2025: qué se vota y cómo consultar los lugares de votación

Con nuevos establecimientos incorporados, los bonaerenses deben verificar su lugar de votación para las elecciones legislativas del próximo domingo 7 de septiembre. Aquellos que figuran en el padrón definitivo de electores tendrán la responsabilidad de definir a sus representantes provinciales y locales.