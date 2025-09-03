04.09.2025 / Política

Elecciones Buenos Aires 2025: qué se vota y cómo consultar los lugares de votación

Con nuevos establecimientos incorporados, los bonaerenses deben verificar su lugar de votación para las elecciones legislativas del próximo domingo 7 de septiembre. Aquellos que figuran en el padrón definitivo de electores tendrán la responsabilidad de definir a sus representantes provinciales y locales.




Para consultar el padrón electoral definitivo y obtener esa información, los electores pueden seguir un procedimiento sencillo y rápido con sólo ingresar al siguiente link

En estas elecciones, los bonaerenses que figuran en el padrón definitivo de electores tendrán la responsabilidad de definir a sus representantes en el Poder Legislativo provincial. Esto incluye la elección de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Adicionalmente, en distintos distritos electorales se definirán los concejales y los consejeros escolares, completando así la renovación de autoridades locales y provinciales. 

Vale mencionar que los residentes habilitados para votar en la provincia deben prepararse para también acudir a las urnas el 26 de octubre para las elecciones legislativas nacionales, donde votarán para renovar diputados y senadores que representan a todo el país.

Las fechas clave del calendario electoral de la provincia de Buenos Aires
Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre:

-5/9: fin del plazo de campaña electoral, emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos (48 horas antes de los comicios).
-7/9: elecciones provinciales. Inicio de publicidad o difusión de proyecciones sobre el resultado de la elección (después de las tres horas del cierre de los comicios).
-13/9: inicio de las tareas del escrutinio definitivo
-6/11: fin de plazo para la justificación de la no emisión de sufragio (dentro de los 60 días de celebradas las elecciones).

