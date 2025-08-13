04.09.2025 / ALARMANTE

Mientras Milei celebra la baja inflación, un informe reveló cuál sería la suba real de servicios básicos desde su asunción

Los precios de servicios, transporte y telecomunicaciones se dispararon desde la asunción de Milei, muy por encima del IPC oficial. El método de medición del INDEC, basado en datos de 2005, no refleja el gasto real de los hogares.




El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) dio a conocer un informe que revela el impacto del programa económico del Gobierno sobre las tarifas de servicios básicos y otros rubros esenciales. Según los datos, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, los aumentos en los costos de servicios para los argentinos fueron significativos, reflejando un incremento que supera ampliamente la inflación promedio.

El análisis compara las tarifas de noviembre de 2023 con las de septiembre de 2025, salvo el caso del agua, cuya medición corresponde a agosto de este año. Entre los servicios más afectados se encuentra el gas, cuyo precio pasó de $2.826 pesos a $21.667 por mes para un consumo promedio de 65m3 en estrato medio en CABA. Esto representa un aumento de más del 660%.

La electricidad también registroó una suba considerable. La factura promedio para un consumo de 300 kWh al mes pasó de $3.323 a $28.341, lo que trasluce un incremento superior al 750%. Por su parte, el servicio de agua mostró un crecimiento de $5.385 a $31.170 , mientras que el acceso a Internet con descuentos pasó de $13.665 a $25.000 pesos, marcando casi un 83% de aumento en menos de dos años.



Los servicios de telecomunicaciones y entretenimiento tampoco se mantuvieron al margen de esta escalada. La telefonía móvil de Personal, con planes de 5G y 8G, pasó de $7.060 a $44.930, y el servicio de streaming Netflix aumentó de $4.896 a $11.999 pesos, más del doble en este período.

El transporte urbano también experimentó subas históricas. El boleto mínimo de colectivo en CABA pasó de $53 a $526 pesos, mientras que el subte pasó de 74 a 1.071 pesos. Por su parte, el tren aumentó de $24 a $280 pesos, y el peaje de autopistas de acceso Oeste, en horario no pico y pago manual, subió de $250 a $700.

El informe de Celag subraya que estos aumentos se producen en un contexto de transformación económica profunda, marcada por la liberalización de tarifas y ajustes en los servicios públicos.

Desde el Gobierno nacional, celebran el hecho de haber bajado la inflación, pero enfrentan cuestionamientos por seguir empleando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) perteneciente al INDEC, que se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, un método que se remonta al 2005, es decir, que habría quedado desactualizado. Por eso, aunque el IPC muestre una desaceleración, los precios “reales” suben mucho más rápido de lo que indican las cifras oficiales.

Lo más leído

1

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

4

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

5

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

Más notas de este tema

Desde INDEC adelantaron cuáles serán los cambios para medir la inflación: a partir de cuándo se implementarán

25/08/2025 - Economía

Desde INDEC adelantaron cuáles serán los cambios para medir la inflación: a partir de cuándo se implementarán

La inflación trepó casi 2% en julio y acumuló un alza de 36,6% interanual

13/08/2025 - Economía

La inflación trepó casi 2% en julio y acumuló un alza de 36,6% interanual

Mientras se esperan los datos del INDEC, la UMET alertó que la inflación de los trabajadores ascendió al 2% en julio

12/08/2025 - DATOS DESALENTADORES

Mientras se esperan los datos del INDEC, la UMET alertó que la inflación de los trabajadores ascendió al 2% en julio

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.