04.09.2025 / DEBATE ANTI-VETO

Senado: Mayans pidió "juicio político" a Bullrich por sus dichos conspiranoicos e interpelar a Karina Milei

El senador peronista solicitó juicio político contra la titular de la cartera de Seguridad y pidió interpelar a Karina Milei por la denuncia que busca allanamientos a periodistas y la investigación de presuntas coimas.




El jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, alentó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sea sometida a juicio político y por la denuncia presentada en la Justicia Federal que pide allanamientos a periodistas. Asimismo, reclamó la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“¿Hasta cuándo vamos a permitir que el semejante grado de deterioro constitucional? Instamos a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado a la ministra Bullrich”, cuestionó el formoseño. 

En esa misma línea, exigió que Karina Milei comparezca ante el Congreso para dar explicaciones en torno a los audios filtrados que la involucran en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete. Esperemos realmente que no termine esto en palabras. Tiene que ir hasta las últimas consecuencias”, señaló.

Mayans adelantó que ya coordinan con la Cámara de Diputados la citación de la secretaria general de la Presidencia. “Estamos hablando con Diputados para citar a Karina Milei, ya está citada por el caso Libra y nosotros la vamos a hacer venir por las coimas, probablemente la semana que viene”, indicó.

En ese sentido, el legislador enfatizó la obligación de la funcionaria de rendir cuentas ante el Parlamento. “Es obligatorio que venga, porque tiene que rendir cuentas ante el Parlamento. Además tenemos herramientas amparadas por la ley”, afirmó Mayans.

Finalmente, el senador cargó contra el Gobierno de Javier Milei y reclamó respuestas sobre posibles irregularidades en contratos y fondos públicos: “Es un Gobierno que le robó a jubilados, a discapacitados y a las provincias. Estamos hablando con diputados porque ellos la van a llamar por Libra y nosotros por las coimas. Queremos saber dónde está el 3%”.

