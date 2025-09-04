Bausili en la mira: el Central frena a la auditoría y crece el escándalo por el oro y el Repo

La noticia la dio a conocer LPO. La controversia se centra en el crédito repo firmado en diciembre de 2024 por 2.000 millones de dólares, donde se pusieron como garantía los Bopreales, los bonos ideados por Santiago Caputo para los importadores. Estos contratos suelen incluir comisiones altísimas y cláusulas poco transparentes. “Todos sabemos que las comisiones de los créditos son los grandes negocios de los ministros”, sostuvo un operador financiero consultado, dejando en evidencia el trasfondo político y económico del caso.

En paralelo, el oro del Central aparece rodeado de interrogantes. Los lingotes fueron trasladados al exterior con la promesa de generar rentabilidad, pero la entidad nunca explicó con precisión a qué destino fueron enviados ni bajo qué condiciones. La AGN reclama conocer cuántas toneladas salieron, a dónde fueron y qué beneficios obtuvo la Argentina. La falta de datos en los balances oficiales profundiza las sospechas.Desde el Banco Central esquivan respuestas. Tras varias consultas de la prensa, apenas deslizaron una frase seca: “No tenemos ninguna declaración para hacer”.