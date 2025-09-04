Bausili en la mira: el Central frena a la auditoría y crece el escándalo por el oro y el Repo

El Banco Central, bajo la conducción de Santiago Bausili, se resiste a entregar información clave a la Auditoría General de la Nación sobre dos operaciones financieras que generan polémica: el traslado del oro al exterior y el millonario préstamo repo con bancos internacionales. Desde la AGN, que preside Juan Manuel Olmos, advierten que la negativa vulnera sus facultades legales y alimenta las sospechas de comisiones ocultas.
