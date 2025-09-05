El Riesgo País supera los 900 puntos en la previa electoral bonaerense y bajo el ruido del escándalo de Karina Milei

En la Bolsa porteña, el S&P Merval avanzó 0,2% hasta las 1.995.460,13 unidades, con Transportadora de Gas del Sur (+2,8%) y Metrogas (+2,7%) entre los papeles destacados. Sin embargo, persistieron caídas como la de Grupo Supervielle (-2,5%), reflejo de la cautela inversora frente a la volatilidad electoral y la presión oficial para contener al dólar.
