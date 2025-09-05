05.09.2025 / MERCADO CAMBIARIO

Dólar e incertidumbre: pese a la intervención del Gobierno, el blue se mantiene en $1.370

En la última rueda antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el mercado cambiario opera con tensión y movimientos moderados. El dólar blue cotiza a $1.350 para la venta y $1.370 para la compra, mientras que el oficial se ubica en $1.340 y $1.380, respectivamente.


@fotoWq

(R)La moneda verde sigue volatíl. Los dólares financieros también marcan el pulso: el MEP se negocia a $1.383,33 y el contado con liquidación a $1.385,55. En paralelo, las plataformas digitales muestran valores en torno a los $1.379 en DolarApp y a $1.390,86 en Vita Wallet.8R)

De acuerdo a la información de Dolarito, el dólar tarjeta se referencia en $1.794, mientras que el denominado “Netflix” se calcula en $2.083,80, lo que refleja la presión de los impuestos sobre el consumo en divisas.

La rueda se da en un contexto de fuerte volatilidad financiera. El riesgo país trepó a 901 puntos básicos, su mayor nivel en casi cinco meses, y los bonos en dólares operan mixtos. En la city señalan que el Tesoro volvió a intervenir en el mercado con ventas por unos u$s150 a u$s200 millones para sostener la cotización oficial.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

El Riesgo País supera los 900 puntos en la previa electoral bonaerense y bajo el ruido del escándalo de Karina Milei

05/09/2025 - FINANZAS

El Riesgo País supera los 900 puntos en la previa electoral bonaerense y bajo el ruido del escándalo de Karina Milei

Bausili en la mira: el Central frena a la auditoría y crece el escándalo por el oro y el Repo

05/09/2025 - FINANZAS

Bausili en la mira: el Central frena a la auditoría y crece el escándalo por el oro y el Repo

El Gobierno vendió US$352 millones pero el próximo vencimiento de deuda despertó el temor de los inversores

05/09/2025 - MERCADO CAMBIARIO

El Gobierno vendió US$352 millones pero el próximo vencimiento de deuda despertó el temor de los inversores

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.