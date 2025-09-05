Dólar e incertidumbre: pese a la intervención del Gobierno, el blue se mantiene en $1.370

@fotoWq(R)La moneda verde sigue volatíl. Los dólares financieros también marcan el pulso: el MEP se negocia a $1.383,33 y el contado con liquidación a $1.385,55. En paralelo, las plataformas digitales muestran valores en torno a los $1.379 en DolarApp y a $1.390,86 en Vita Wallet.8R)De acuerdo a la información de Dolarito, el dólar tarjeta se referencia en $1.794, mientras que el denominado “Netflix” se calcula en $2.083,80, lo que refleja la presión de los impuestos sobre el consumo en divisas.La rueda se da en un contexto de fuerte volatilidad financiera. El riesgo país trepó a 901 puntos básicos, su mayor nivel en casi cinco meses, y los bonos en dólares operan mixtos. En la city señalan que el Tesoro volvió a intervenir en el mercado con ventas por unos u$s150 a u$s200 millones para sostener la cotización oficial.