Dólar e incertidumbre: pese a la intervención del Gobierno, el blue se mantiene en $1.370

En la última rueda antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el mercado cambiario opera con tensión y movimientos moderados. El dólar blue cotiza a $1.350 para la venta y $1.370 para la compra, mientras que el oficial se ubica en $1.340 y $1.380, respectivamente.
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"
La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno
Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos