Caso $LIBRA: la comisión investigadora citó a tres funcionarios de la Oficina Anticorrupción y envió preguntas a Milei

La comisión que indaga el escándalo por la estafa con el token $LIBRA convocó a declarar a cuatro personas, entre ellas Alejandro Melik, el titular de la OA ya denunciado penalmente por encubrimiento, al cerrar la investigación de manera anticipada. Además, buscan que el Presidente de la Nación responda inquietudes cruciales.




La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga la causa $LIBRA anunció quiénes son las primeras cuatro personas citadas para brindar “declaración testimonial”, el próximo martes. Entre ellas, se destaca el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, quien, según detalló el director de la Comisión Maximiliano Ferraro, “se negó a recibirla y el oficial notificador debió fijar copia en la puerta”.

La situación de Melik es especialmente delicada, considerando que ya enfrenta una denuncia penal por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento”. El legislador lo acusa de haber clausurado de manera “apresurada y premeditada” la investigación que debía realizar la OA sobre la estafa con el token $LIBRA. La comisión incluso aprobó que, en caso de incomparecencia, se lo convoque con auxilio de la fuerza pública.

Junto al mencionado, fueron citados Luis Villanueva, exsubsecretario de Transparencia en la OA; el jurista y primer titular de ese organismo, José Massoni; y María Florencia Zicavo, actual jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia y exresponsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) sobre $LIBRA. Villanueva y Massoni lo harán como especialistas, mientras que Zicavo deberá explicar las razones de la breve existencia de la UTI, que funcionó apenas tres meses.

En paralelo, la comisión envió un requerimiento formal al presidente Javier Milei, que deberá contestar antes del 12 de septiembre. El pedido incluye precisiones sobre el “Origen del Contrato del Token $LIBRA”, la “Omisión de Denuncia Penal” contra los involucrados y las “Condiciones técnicas del proyecto”. También se le solicita que informe si posee billeteras virtuales, si firmó alguna carta de intención con promotores del token y detalles de reuniones con Hayden Davis, Julián Peh o Mauricio Novelli.

De acuerdo con lo aprobado, el mandatario también deberá justificar sus declaraciones a medios internacionales, como Bloomberg, en las que habló de $LIBRA como un proyecto de inversión para el país. Así, la junta busca determinar si esas expresiones tuvieron un sustento oficial o respondieron a compromisos con empresarios vinculados al esquema.

Los legisladores no descartan ampliar la lista de convocados en las próximas semanas. Entre los posibles citados figuran la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. También estarían en carpeta actores privados como el trader Mauricio Novelli, el empresario Diógenes Casares o incluso Charles Hoskinson, fundador de Cardano.

