Causa $LIBRA: Diputados cita a Milei para que de explicaciones sobre su rol en la promoción de la criptomoneda

La comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA aprobó este martes la citación al presidente Javier Milei para que de explicaciones presenciales sobre su participación en la promoción del token, operatoria que desencadenó en una estafa masiva a miles de usuarios argentinos y de otros países del mundo.La convocatoria al jefe de Estado sucede luego de que la comisión le haya librado dos oficios con requisitorias para que contestara por escrito su presunta implicación en el escándalo que recorrió el mundo el 14 de febrero pasado.En particular, los diputados de la oposición que integran la comisión le cuestionan a Milei ciertas afirmaciones que brindó en una entrevista televisiva que le concedió al periodista Jonatan Viale el 17 de febrero pasado.En ese reportaje, Milei aseguró que no creían que los damnificados por la cripto estafa fueron “más de cinco argentinos”.Esas aseveraciones contrastan con la información que proporcionó la exchange Ripio a las autoridades de la comisión, que le habían enviado un oficio para que contestara sobre la cantidad de compradores de nacionalidad argentina que adquirieron tokens de $LIBRA a través de esa plataforma virtual.El secretario de la comisión Juan Marino (Unión por la Patria) leyó la respuesta formal de Ripio, que informó que un total de 1358 usuarios con residencia en el país han realizado compra o venta del token, de los cuales 1329 eran argentinos.Además, la exchange, la única que hizo publicidad de la criptomoneda el 14 de febrero, notificó a la comisión que al momento del lanzamiento de $LIBRA la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina.Marino argumentó que esa información “desmiente el discurso de Milei respecto de que esto era solo accesible a público híper especializada en materia de criptomonedas”.Por esa razón, el diputado de Unión por la Patria planteó la moción de citar al Presidente para que “venga a dar explicaciones, a testimoniar y a clarificar” situaciones, como “por ejemplo cómo obtuvo el numero de contrato” y “si ratifica o rectifica estas afirmaciones evidentemente falsas sobre la cantidad de argentinos que compraron el token Libra”.En otro orden, la comisión aprobó otras medidas de pruebas tales como requerimientos a las principales plataformas exchange para que informen si Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, José Luis Espert, Martín Menem, Agustín Laje y la Fundación Faro poseen billeteras en sus sistemas, y remitan los movimientos, depósitos y transacciones efectuados entre el 10 de julio de 2024 hasta la fecha.Además, se autorizó la solicitud del auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer ante la Comisión a Karina Milei, Damián Reidel y a los particulares Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quienes continúan resistiéndose a declarar.Y se aprobaron las citaciones a declarar a la hermana y a la madre de Mauricio Novelli, quienes participaron junto a él del vaciamiento de sus cajas de seguridad días después del lanzamiento de la criptomoneda.Por otra parte, se informó que ya fue remitida a la Justicia la información recibida de distintas plataformas exchange, donde se detectaron movimientos millonarios vinculados a Terrones Godoy, uno de principales involucrados en la organización de Libra.