08.09.2025 / ELECCIONES 2025

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

Tras la contundente victoria de Fuerza Patria, quedó definida la nueva Cámara Alta y Baja de la Provincia: el peronismo logró renovar y sumar escaños, mientras que LLA aumentó diputados pese a la derrota.



La contundente victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires redefinió el mapa legislativo en la Cámara de Diputados y Senadores de PBA. Tras los resultados oficiales, donde Fuerza Patria obtuvo 47,12% de los sufragios y le sacó más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, el gran ganador de escaños en la jornada electoral fue el espacio político liderado por el gobernador Axel Kicillof.

Luego de los resultados oficiales de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el bloque de Fuerza Patria consiguió 21 bancas de las 46 que estaban en disputa en la Cámara de Diputados, lo que representa un aumento de 2 escaños respecto a su composición actual. El peronismo arriesgó la mayor cantidad de bancas y unido bajo el sello de Fuerza Patria no sólo logró defenderlas, sino que ganó espacio.



Por su parte, La Libertad Avanza tendrán un bloque de 30 diputados luego de conseguir 18 bancas. En la Cámara Baja, el partido violeta renovó 7 escaños y sumó 11 bancas pese a la derrota. Seguido de Hechos que tendrá 3 escaños y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, 2.



Con respecto al Senado, el peronismo obtuvo 13 bancas de las 23 en juego. Por su parte, la Libertad Avanza sumó 8 bancas. Las 2 bancas restantes quedarán a cargo de Somos. A partir de estos resultados, Fuerza Patria mantendrá la mayoría en el Senado, con 24 bancas en total. Por su parte, entre las bancas de La Libertad Avanza y el PRO suman 15 legisladores. Las bancas restantes quedarán a cargo de Somos/UCR (3) y habrá 4 legisladores de otros partidos.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem

5

Elecciones 2025: cómo se vota, qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Más notas de este tema

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: sección por sección, todos los resultados tras el triunfo del peronismo

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: sección por sección, todos los resultados tras el triunfo del peronismo

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria ganó por 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria ganó por 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

Tras la arrasadora derrota en la provincia de Buenos Aires, Milei se reúne con su Gabinete en Casa Rosada

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

Tras la arrasadora derrota en la provincia de Buenos Aires, Milei se reúne con su Gabinete en Casa Rosada

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.