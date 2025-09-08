Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

La contundente victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires redefinió el mapa legislativo en la Cámara de Diputados y Senadores de PBA. Tras los resultados oficiales, donde Fuerza Patria obtuvo 47,12% de los sufragios y le sacó más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, el gran ganador de escaños en la jornada electoral fue el espacio político liderado por el gobernador Axel Kicillof.Luego de los resultados oficiales de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el bloque de Fuerza Patria consiguió 21 bancas de las 46 que estaban en disputa en la Cámara de Diputados, lo que representa un aumento de 2 escaños respecto a su composición actual. El peronismo arriesgó la mayor cantidad de bancas y unido bajo el sello de Fuerza Patria no sólo logró defenderlas, sino que ganó espacio.Por su parte, La Libertad Avanza tendrán un bloque de 30 diputados luego de conseguir 18 bancas. En la Cámara Baja, el partido violeta renovó 7 escaños y sumó 11 bancas pese a la derrota. Seguido de Hechos que tendrá 3 escaños y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, 2.Con respecto al Senado, el peronismo obtuvo 13 bancas de las 23 en juego. Por su parte, la Libertad Avanza sumó 8 bancas. Las 2 bancas restantes quedarán a cargo de Somos. A partir de estos resultados, Fuerza Patria mantendrá la mayoría en el Senado, con 24 bancas en total. Por su parte, entre las bancas de La Libertad Avanza y el PRO suman 15 legisladores. Las bancas restantes quedarán a cargo de Somos/UCR (3) y habrá 4 legisladores de otros partidos.