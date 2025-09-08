08.09.2025 / ELECCIONES 2025

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: sección por sección, todos los resultados tras el triunfo del peronismo

Fuerza Patria ganó en toda la provincia por amplia mayoría y quedó a más de 13 puntos de diferencia de La Libertad Avanza. En algunas secciones, en tanto, logró superar los 20 puntos de diferencia, con iguales números en algunos municipios. En esta nota, todas las presiciones, sección a sección.



Fuerza Patria arrasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires superando a La Libertad Avanza por más de 13 puntos a nivel provincial. Con más del 96% de las mesas escrutadas, el espacio liderado por el gobernador Axel Kicillof obtuvo 46,95 % y el partido de Javier Milei 33,86%.

Con este resultado, Fuerza Patria se quedará con 13 bancas de senadores de las 23 a repartir, La Libertad Avanza se quedará con 8 y Somos Buenos Aires 2. De las 46 bancas a repartir en Diputados, el oficialismo provincial obtiene 21, La Libertad Avanza 18, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social 3 y el Frente de Izquierda 2.

SECCIÓN POR SECCIÓN

En la Primera sección, una de las más pobladas del conurbano, Fuerza Patria se impuso con holgura: 47% a 37%, una brecha de 10 puntos que confirma el peso del voto peronista en la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires.

La Segunda sección, con epicentro en el norte provincial, también favoreció a la coalición peronista: 35% a 29%, con una ventaja de 5 puntos, más ajustada que en otros distritos.

En la Tercera sección, la de mayor caudal electoral y corazón del conurbano sur, Fuerza Patria arrasó con 53% contra 28%, una diferencia de 25 puntos que resultó clave para sostener el predominio general en la provincia.

La Cuarta sección, de perfil rural y núcleo del interior bonaerense, marcó una ventaja de 40% a 30% para Fuerza Patria, con 10 puntos de diferencia sobre los libertarios.

En contraste, la Quinta sección, que incluye Mar del Plata y la costa atlántica, fue uno de los bastiones de La Libertad Avanza, que logró imponerse 41% a 37%, con una diferencia de 3 puntos.

Algo similar ocurrió en la Sexta sección, la más extensa y vinculada al sur provincial: allí, La Libertad Avanza se consolidó con 41% contra 34%, alcanzando una ventaja de 8 puntos.

La Séptima sección, con centro en Olavarría y ciudades vecinas, volvió a inclinarse por Fuerza Patria: 38% frente a 32%, una diferencia de 6 puntos.

Finalmente, en la Octava sección, correspondiente a La Plata, la capital provincial, el resultado también favoreció al oficialismo: 44% contra 36%, con 6 puntos de distancia.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem

5

Elecciones 2025: cómo se vota, qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Más notas de este tema

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria ganó por 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria ganó por 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

Tras la arrasadora derrota en la provincia de Buenos Aires, Milei se reúne con su Gabinete en Casa Rosada

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

Tras la arrasadora derrota en la provincia de Buenos Aires, Milei se reúne con su Gabinete en Casa Rosada

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.