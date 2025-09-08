El PJ celebró el triunfo de Fuerza Patria en la provincia: "Un freno al ajuste de Milei y un camino de esperanza"

El Partido Justicialista destacó la victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, con 13 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza, y aseguró que el resultado marca un freno al ajuste del gobierno de Javier Milei.
Comunicado del Partido Justicialista Nacional— Partido Justicialista (@p_justicialista) September 8, 2025
Felicitamos al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, a sus candidatos y a los intendentes e intendentas, por la contundente victoria electoral alcanzada hoy.
Nuestro reconocimiento especial a toda la militancia
