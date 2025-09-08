Interna LLA: las 3 grandes ausencias en el búnker de Milei que agitan la tensión dentro del partido libertario

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un contundente triunfo de Fuerza Patria, que obligó al presidente Javier Milei a mostrarse "autocrítico" aunque no dudó en anunciar que "redoblará" sus medidas.Entre idas y vueltas sobre su presencia en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, y luego de encabezar la campaña bonaerense y hasta augurar un "empate técnico", finalmente el Presidente le habló a sus militantes y reconoció la derrota.Lo que sí llamó la atención fueron las notables ausencias: mientras aparecieron Santiago Caputo y su hermana Karina Milei bien cerca, no estuvieron en el escenario tres funcionarios hasta ahora claves de su gestión.Luis Caputo, Sandra Pettovello y Guillermo Francos no estuvieron en el escenario del búnker libertario de La Plata. Tres de los "mejores ministros de la historia", en cada caso, según dijo Milei en varias ocasiones. "Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", escribió Caputo, seguramente desde su casa.