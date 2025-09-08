08.09.2025 / ELECCIONES 2025

Interna LLA: las 3 grandes ausencias en el búnker de Milei que agitan la tensión dentro del partido libertario

Varios dirigente libertarios acompañaron el Presidente en su discurso leído, pero con el llamativo faltazo de tres funcionarios que el libertario suele llamar "los mejores de la historia", y que se consideran como parte del riñón de Javier Milei.



En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un contundente triunfo de Fuerza Patria, que obligó al presidente Javier Milei a mostrarse "autocrítico" aunque no dudó en anunciar que "redoblará" sus medidas.

Entre idas y vueltas sobre su presencia en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, y luego de encabezar la campaña bonaerense y hasta augurar un "empate técnico", finalmente el Presidente le habló a sus militantes y reconoció la derrota.

Lo que sí llamó la atención fueron las notables ausencias: mientras aparecieron Santiago Caputo y su hermana Karina Milei bien cerca, no estuvieron en el escenario tres funcionarios hasta ahora claves de su gestión.

Luis Caputo, Sandra Pettovello y Guillermo Francos no estuvieron en el escenario del búnker libertario de La Plata. Tres de los "mejores ministros de la historia", en cada caso, según dijo Milei en varias ocasiones. "Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", escribió Caputo, seguramente desde su casa.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem

5

Elecciones 2025: cómo se vota, qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Más notas de este tema

Polémicas stories en Instagram: ¿Milei trató de orcos a los bonaerenses?

08/09/2025 - POLÉMICA

Polémicas stories en Instagram: ¿Milei trató de orcos a los bonaerenses?

La prensa internacional se hizo eco de la derrota de Javier Milei y del contundente triunfo de Axel Kicillof

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

La prensa internacional se hizo eco de la derrota de Javier Milei y del contundente triunfo de Axel Kicillof

La foto de Kicillof y Massa en pleno festejo tras el triunfo de Fuerza Patria, que podría ser una indirecta para Karina Milei

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

La foto de Kicillof y Massa en pleno festejo tras el triunfo de Fuerza Patria, que podría ser una indirecta para Karina Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.