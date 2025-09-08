La foto de Kicillof y Massa en pleno festejo tras el triunfo de Fuerza Patria, que podría ser una indirecta para Karina Milei

Axel Kicillof y Sergio Massa celebraron juntos en el búnker del peronismo en La Plata tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses. La foto de unidad llegó después de confirmarse la victoria con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza, que tuvo a Javier Milei encabezando la campaña.Con el 82% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria sacó una ventaja de 13 puntos, resultado que derivó en los festejos en el búnker de La Plata. Allí, el gobernador Axel Kicillof y el ex ministro de Economía Sergio Massa posaron juntos en una foto que rápidamente se difundió como gesto de unidad política.En paralelo, Massa también fue protagonista en redes sociales por un gesto que se volvió viral: el número tres con los dedos de su mano. La seña remitiría a los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien mencionaba un presunto sistema de recaudación ilegal en el organismo. En esas grabaciones, se lo escucha hablar de un supuesto “3%” que llegaba a Karina Milei, mientras otro 1% quedaba en gastos de la operatoria. La referencia fue interpretada como una chicana política al oficialismo libertario."¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111. P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca! P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.