08.09.2025 / POLÉMICA

Polémicas stories en Instagram: ¿Milei trató de orcos a los bonaerenses?

Pese a su discurso de derrota más bien moderado, el presidente Javier Milei redobló la apuesta en redes tras las elecciones en provincia de Buenos Aires: polémicos posteos con Caputo y una imagen medieval donde planea dar batalla.




El presidente Javier Milei volvió a desatar polémica en redes sociales luego de la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. A través de historias en Instagram, el mandatario difundió dos mensajes: uno relativo a profundizar el ajuste y otro donde pareciera insultar a los bonaerenses. .



En una primera publicación, Milei compartió una foto junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, acompañada de un textual categórico: *“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”*. Con esta frase, el propio Caputo ratificó que no habrá giros en el rumbo pese al fuerte voto castigo de la ciudadanía bonaerense.



Minutos después, el Presidente replicó una imagen de estilo épico que lo muestra como un caballero templario con la bandera argentina al fondo, enfrentando a criaturas con rasgos de orcos. El posteo llevaba la leyenda: “Acá no se rinde nadie, la batalla recién empieza. VLLC ”, lo que fue interpretado como una reafirmación de su lógica confrontativa.

El contraste entre la derrota electoral en el principal distrito del país y la postura de Milei de no modificar en absoluto su programa económico profundizó las críticas de la oposición. Referentes peronistas cuestionaron que el Presidente, lejos de escuchar el mensaje de las urnas, opta por encerrarse en un discurso épico y por momentos ofensivo hacia los bonaerenses.


