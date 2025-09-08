"Fin de un ciclo": Nueva revelación de la vidente que anunció la renuncia de Milei

La uruguaya Rosa Pascal se volvió sumamente famosa en la Argentina y cosechó seguidores a partir de sus recientes visiones sobre el rumbo que podría tomar el gobierno de Javier Milei.En las últimas horas y tras las elecciones bonaerenses, la también conocida como "Venus Psíquica" en redes sociales aseguró que se viene el "fin de un ciclo" en la administración de Milei debido a la luna roja."Nueva etapa para Argentina. Cuando un ciclo se cierra, es para comenzar un ciclo bueno. Con la guía de Jesús, Krishna, la Diosa Venus y María, todo fluye hacia la luz y la abundancia", sostuvo la tarotista, generando expectativa en sus seguidores.Su notoriedad aumentó cuando anticipó que Milei sería “abucheado” durante una visita pública, hecho que se concretó en Lomas de Zamora, donde decenas de vecinos expresaron su descontento con el Presidente y su entorno. Venus Psíquica describió con detalle la escena: la presión sobre Milei, su nerviosismo y los enfrentamientos con la gente, lo que reforzó la atención sobre sus predicciones.En el marco del escándalo por los audios y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la vidente se refirió al futuro de Karina y Javier Milei. “Va a Juicio”, sostuvo.