"La única que creía que podíamos ganar fue mi hermana": Milei resaltó el rol de Karina tras el triunfo libertario

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei confesó que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue “la única que creyó" en la victoria libertaria.“Hemos hecho una elección increíble. Lo que ha logrado el equipo de la provincia de Buenos Aires, el 'Colo' (Diego Santilli), Karen (Reichardt), Sebastián Pareja, Karina Milei, el equipo de comunicación de Santiago Caputo... La verdad que la única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó ¿Qué querés que te diga?”, reveló Milei entre risas.“Mi hermana se caracteriza porque la ve”, resaltó respecto al papel clave de Karina en el armado de La Libertad Avanza.“Me acuerdo de que el día que hicimos el primer sorteo de la dieta en Mar del Plata, cuando llegué al escenario ella me dijo ‘vos vas a ser presidente’. Yo le respondí, ‘bueno, si vos lo decís, puede ser’”, rememoró en diálogo con el canal de streaming Neura y no dudó en colocar a su hermana como integrante de grupo de “los dos grandes ganadores” junto a Santilli.Respeto al resultado final de las elecciones a nivel país, el Presidente no ocultó su sorpresa: “Todos dijimos ‘bueno, vamos a tratar de achicar lo más que podamos y haciendo una buena elección en el resto del país vamos a poder estar arriba’. Y la realidad es que hasta tienen que mentir sobre cómo sumar los números para que tenga más decoro, pero te ponés a mirar seriamente, nosotros le ganamos 41 a 24 al kirchnerismo. Les sacamos 17 puntos”, expresó.Más allá de los números, Milei destacó además la importancia de la nueva composición del Congreso, con más presencia de diputados y senadores de La Libertad Avanza, y se mostró agradecido tanto con su equipo de trabajo como con los votantes. “Se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio en la vida. Estamos muy agradecidos a los argentinos por darnos esta posibilidad. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar con todas las reformas que estaban dentro del Pacto de Mayo”, adelantó.Al ser consultado sobre cómo se imagina al país durante estos dos años que le quedan de gestión, el mandatario vaticinó: “Es un país en el cual nosotros vamos a avanzar con las reformas estructurales que nos comprometimos con los argentinos. Mi compromiso es hacer que Argentina sea el país más libre del mundo. Eso va a generar un fuerte crecimiento económico que, a su vez, va a estar aparejado por una profunda baja de la inflación y drásticas caídas de la pobreza y la indigencia”.