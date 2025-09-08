Bondarenko cuestionó la gestión de Milei tras la derrota electoral y el Gordo Dan salió al cruce en redes

El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN. https://t.co/C0UzbWHLdx  DAN (@GordoDan_) September 8, 2025

Maximiliano Bondarenko, diputado electo de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, realizó este lunes una sorprendente y contundente crítica a la gestión de Javier Milei tras el resultado de las elecciones bonaerenses. Esto desató la furia tuitera de Daniel Parisini, más conocido como "el Gordo Dan", quien lo acusó de "soltarle la mano" al Presidente.“Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos”, expresó Bondarenko en declaraciones a CNN Radio, horas después de los comicios en los que Fuerza Patria obtuvo el 46% de los votos, superando ampliamente el 33% alcanzado por LLA.“Acá el que sabe, el que tiene la batuta, es el ciudadano, no la política, nosotros somos servidores públicos y”, sostuvo el dirigente oriundo de Florencio Varela.Y sumó: “Hay veces que la política se encapsula y no mira para cuál es la realidad del vecino de a pie”.“En el trayecto de estos dos años seguramente”, insistió el diputado electo, una de las figuras a las que apostó el gobierno nacional para las elecciones, por su condición de policía retirado.Si bien Bondarenko evitó profundizar en problemas puntuales de gestión, admitió que el nivel de ingresos de la población influyó en el resultado. “No puedo hablar mucho de economía, yo soy policía”, aclaró.“Todo tiene que ver.. El día 15 para ella es fin de mes. Todo tiene que ver”, afirmó luego.Por último, concluyó: “Creíamos que nos iba a ir un poco mejor.”.Ante estas declaraciones, el Gordo Dan cruzó a Bondarenko en redes sociales: "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenkoy le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN".