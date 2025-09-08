Escándalo libertario: un candidato a concejal se burló de Karina Milei y Patricia Bullrich tras la derrota electoral

Santiago Rodríguez estuvo presente en el búnker de LLA en La Plata este domingo tras la derrota frente al peronismo. En ese contexto, compartió publicaciones a través de la función "mejores amigos" de Instagram. El "Gordo Dan" se encargó de compartir las imágenes del dirigente libertario.
1
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos
2
Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos
4
Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem