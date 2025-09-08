08.09.2025 / Política

Escándalo libertario: un candidato a concejal se burló de Karina Milei y Patricia Bullrich tras la derrota electoral

Santiago Rodríguez estuvo presente en el búnker de LLA en La Plata este domingo tras la derrota frente al peronismo. En ese contexto, compartió publicaciones a través de la función "mejores amigos" de Instagram. El "Gordo Dan" se encargó de compartir las imágenes del dirigente libertario.




El primer candidato a concejal suplente de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, Santiago Rodríguez, quedó en el centro de la polémica luego de difundir en redes sociales mensajes irónicos sobre Karina Milei y Patricia Bullrich. Daniel Parisini, más conocido como "el Gordo Dan", se encargó de compartir las imágenes del dirigente libertario.

Rodríguez estuvo presente en el búnker de LLA en La Plata este domingo tras la derrota frente al peronismo en las elecciones. En ese contexto, compartió publicaciones a través de la función "mejores amigos" de Instagram.

En una de las historias, el candidato escribió: "Acá con Patito, que quería vinito de cajita y poner bombas". También compartió otra historia donde escribió: "Acá con Karina la del 3%, hay que pedir más".





Según trascendió, las imágenes fueron tomadas durante el encuentro en el búnker libertario y generaron malestar dentro de las filas del partido. De hecho, el Gordo Dan se encargó de exponerlo en redes sociales, al compartir las capturas de pantalla.


