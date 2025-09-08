El Gobierno realiza la primera reunión de la mesa política nacional pero sin nuevos nombres: a quiénes planea convocar

El presidente Javier Milei llegó a Casa Rosada pasadas las 8 de la mañana para encabezar la primera reunión de la “mesa política nacional”. El espacio estará integrado por las mismas figuras del núcleo duro del oficialismo, aunque se prevé que en los próximos días se convoque a los gobernadores a un ámbito de diálogo federal.En la mesa estarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. Según adelantaron en el Ejecutivo, no habrá cambios inmediatos en el Gabinete. “No habrá cambios de Gabinete, así como tampoco se cambiará el rumbo económico”, afirmó una fuente de Casa Rosada, despejando dudas sobre modificaciones tras la derrota electoral.El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentará dialogar con los mandatarios provinciales para que se incorporen a la mesa. En esa línea, ya se comunicó con Axel Kicillof para felicitarlo por el resultado de los comicios, un gesto que busca abrir canales de negociación. La incógnita pasa por si el gobernador bonaerense aceptará sumarse a la convocatoria que prepara la administración nacional.A nivel provincial, también se proyecta una ampliación de la mesa política. Hasta ahora formaban parte Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, pero se prevé sumar dirigentes de Las Fuerzas del Cielo, agrupación liderada por Santiago Caputo, que volvería a ocupar un rol clave en la estrategia oficial.El anuncio se dio tras el segundo encuentro de Gabinete en la Casa Rosada, en el que sí participó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que había estado ausente por la mañana. A este, asistieron Patricia Bullrich, Gerardo Werthein, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Mariano Cúneo Libarona. También estuvieron Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem y el propio Santiago Caputo.