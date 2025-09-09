09.09.2025 / RECLAMO

Kicillof sigue esperando el llamado de Milei para tener diálogo institucional: Es un personaje repudiable

El Gobernador bonaerense reclamó públicamente una comunicación directa con el presidente, tras la victoria de Fuerza Patria en las legislativas. Insiste en la necesidad de un diálogo respetuoso y formal.




El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a insistir con la necesidad de que el presidente Javier Milei se comunique con él. “Le pedí a Milei que me llamara y no lo hace porque no se atreve. Yo nunca le falté el respeto, nunca lo insulté, y no estoy de acuerdo en nada, me parece un personaje repudiable, pero institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso”, afirmó el mandatario en diálogo con El Destape. 

Kicillof señaló que su pedido no es nuevo y recordó que lo había planteado públicamente durante los festejos por el triunfo en las elecciones provinciales. La contundente victoria de Fuerza Patria en la Provincia bonaerense intensificó la tensión política entre el gobernador y el mandatario nacional, según explicó el propio mandatario.

En esa línea, precisó que, tras los comicios, registró “400 llamados sin responder”, ninguno proveniente de Milei, mientras que sí recibió mensajes del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para felicitarlo por el resultado electoral. “Creo que es necesario, urgente, que tenga un diálogo con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Es Presidente, no tuitero, no economista austríaco.Que se haga cargo de ese lugar y que mantenga una comunicación seria, normal, institucional con el gobernador”, instó.

Aunque el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que Milei había ordenado al jefe de Gabinete convocar una mesa de diálogo federal con los gobernadores, Kicillof explicó que en el chat compartido con sus pares provinciales no hubo noticias sobre ese llamado. “De los gobernadores del peronismo y de la oposición nadie reportó ningún contacto del Gobierno nacional todavía”, indicó.

En paralelo, el Gobernador remarcó que mantuvo encuentros con sus pares tras las elecciones y destacó la firma de acuerdos sobre coparticipación en el Consejo Federal de Inversiones: “Tuvimos varias reuniones en el CFI y firmamos un acuerdo diciendo que hay recursos que son de las provincias, que ilegalmente se está apropiando el Gobierno nacional, que los devuelva”.


Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

5

"Me agrando en la adversidad": Milei cerró su campaña en Moreno con críticas al kirchnerismo y agradecimientos a su hermana Karina

Más notas de este tema

El Gobierno bonaerense recriminó a Nación el no haber cuidado del Presidente: Lo expusieron

28/08/2025 - OPERATIVO FALLIDO

El Gobierno bonaerense recriminó a Nación el no haber cuidado del Presidente: Lo expusieron

Espinoza, Kicillof y Magario presentaron la primera fase de la obra del Polo Científico Tecnológico en La Matanza

22/08/2025 - CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Espinoza, Kicillof y Magario presentaron la primera fase de la obra del Polo Científico Tecnológico en La Matanza

Mayra Mendoza, Máximo Kirchner y Jorge Taiana inauguraron el Polideportivo "Diego Armando Maradona" en Quilmes

22/08/2025 - FUERZA PATRIA

Mayra Mendoza, Máximo Kirchner y Jorge Taiana inauguraron el Polideportivo "Diego Armando Maradona" en Quilmes

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.