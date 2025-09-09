Kicillof sigue esperando el llamado de Milei para tener diálogo institucional: Es un personaje repudiable

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a insistir con la necesidad de que el presidente Javier Milei se comunique con él. “Le pedí a Milei que me llamara y no lo hace porque no se atreve. Yo nunca le falté el respeto, nunca lo insulté, y no estoy de acuerdo en nada, me parece un personaje repudiable, pero institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso”, afirmó el mandatario en diálogo con El Destape.Kicillof señaló que su pedido no es nuevo y recordó que lo había planteado públicamente durante los festejos por el triunfo en las elecciones provinciales. La contundente victoria de Fuerza Patria en la Provincia bonaerense intensificó la tensión política entre el gobernador y el mandatario nacional, según explicó el propio mandatario.En esa línea, precisó que, tras los comicios, registró “400 llamados sin responder”, ninguno proveniente de Milei, mientras que sí recibió mensajes del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para felicitarlo por el resultado electoral. “Creo que es necesario, urgente, que tenga un diálogo con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Es Presidente, no tuitero, no economista austríaco.Que se haga cargo de ese lugar y que mantenga una comunicación seria, normal, institucional con el gobernador”, instó.Aunque el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que Milei había ordenado al jefe de Gabinete convocar una mesa de diálogo federal con los gobernadores, Kicillof explicó que en el chat compartido con sus pares provinciales no hubo noticias sobre ese llamado. “De los gobernadores del peronismo y de la oposición nadie reportó ningún contacto del Gobierno nacional todavía”, indicó.En paralelo, el Gobernador remarcó que mantuvo encuentros con sus pares tras las elecciones y destacó la firma de acuerdos sobre coparticipación en el Consejo Federal de Inversiones: “Tuvimos varias reuniones en el CFI y firmamos un acuerdo diciendo que hay recursos que son de las provincias, que ilegalmente se está apropiando el Gobierno nacional, que los devuelva”.