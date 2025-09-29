13.10.2025 / DENUNCIA

Mayra Mendoza repudió el gesto de Milei contra Cristina Kirchner en un acto de campaña

La intendenta de Quilmes repudió una escena del Presidente en un acto de campaña en la que arroja al suelo una escultura con una tobillera electrónica, en referencia a la exmandataria. Además, llamó a votar contra el oficialismo el 26 de octubre.




La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por un gesto que consideró “violento y misógino” durante un acto de campaña. En el video, el mandatario arroja al suelo una escultura de un pie con una tobillera, en alusión a Cristina Fernández de Kirchner, y levanta luego un peluche de león. “¿Te sentís fuerte en tu frágil masculinidad a partir del sometimiento a una mujer? Porque eso es lo que representa esta secuencia”, expresó Mendoza en redes sociales.

La dirigente calificó la acción como un acto de “violencia de género” y acusó al Presidente de “incitar a la violencia sexual desde la violencia política”. En el mismo mensaje, sostuvo que “como CFK es superior en todo, a vos, a tu hermana y a todos juntos, la tienen secuestrada y al peronismo proscripto”.



En su publicación, Mendoza advirtió sobre las consecuencias del discurso oficialista y vinculó al mandatario con casos recientes de violencia extrema. “El indicado autor de un triple crimen ‘Pequeño J’ es ferviente seguidor tuyo. El recientemente detenido por doble femicidio en Córdoba, Pablo Laurta, militante de LLA”, advirtió la jefa comunal sobre los recientes femicidios. 

La intendenta peronista también cuestionó otras actitudes del Gobierno, al enumerar: “Insultás a las personas con discapacidad, le faltás el respeto a nuestrxs artistas, reprimís a los jubilados… la economía es un desastre y estás entregando el país a EEUU”.

“¡Basta Milei, basta! El 26/10 vas a tener tu merecido en las urnas”, concluyó Mendoza, en un llamado a la ciudadanía a expresarse en las elecciones legislativas. 

