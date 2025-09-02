Milei suspendió su viaje partidario a España luego de la derrota electoral en PBA

El Presidente había sido invitado a participar del encuentro “Viva Europa 2025”, organizado por Vox, el partido de ultraderecha español liderado por Santiago Abascal. Desde la Cancillería argentina evitaron precisar los motivos de la cancelación, aunque la decisión se conoció pocas horas después del revés electoral bonaerense.
1
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos
2
Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei
4
Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"