Milei suspendió su viaje partidario a España luego de la derrota electoral en PBA

El presidente Javier Milei canceló el viaje partidario que tenía previsto realizar este viernes a España luego de la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.El mandatario había sido invitado a participar del encuentro “Viva Europa 2025”, organizado por Vox, el partido de ultraderecha español liderado por Santiago Abascal. La actividad estaba programada para este domingo en Madrid y contaba con la confirmación oficial de la presencia de Milei.Además, el jefe de Estado tenía en agenda una clase en la IE University, institución privada de la capital española, que finalmente también quedó suspendida.Desde la Cancillería evitaron precisar los motivos de la cancelación, aunque la decisión se conoció pocas horas después del revés electoral bonaerense, que provocó fuertes tensiones internas en la Casa Rosada.Milei había viajado dos veces este año a Madrid, en visitas de carácter no oficial. En esos viajes se reunió con Abascal, dirigentes del Partido Popular, empresarios y referentes de la oposición venezolana.Su vínculo con el gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, permanece deteriorado desde la crisis diplomática abierta tras sus declaraciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente español, a quién tildó de corrupta.