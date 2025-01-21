10.09.2025 / PRIVATIZACIÓN

El Gobierno prorrogó la concesión del ferrocarril Roca por un año más

El contrato de concesión de Ferrosur Roca S.A. se extiende hasta septiembre de 2026, con el objetivo de mantener operativa la logística ferroviaria de cargas y preparar un nuevo esquema de vínculo entre el Estado y el sector privado.




La concesión de la Línea General Roca de trenes de carga, a cargo de Ferrosur Roca S.A., fue extendida por un año, con excepción del corredor Altamirano–Miramar y los tramos urbanos, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio mientras se avanza en un nuevo esquema contractual con el sector privado.

La prórroga fue oficializada mediante la resolución 52/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini. Según el comunicado oficial, “la medida se adopta para garantizar la continuidad del servicio, mientras se avanza en la elaboración de un nuevo esquema contractual entre el Estado Nacional y el sector privado, que contemple plazos más amplios”.

El objetivo central es permitir que las empresas realicen las inversiones necesarias en infraestructura ferroviaria y cuenten con un marco estable que facilite la explotación del transporte de cargas. “Este nuevo esquema apunta a potenciar las inversiones privadas, mejorar la operación y fomentar la integración logística nacional y regional”, agregó la Secretaría de Transporte.

La extensión del contrato también buscaría consolidar al ferrocarril como un eje estratégico de la logística vinculada al desarrollo de polos productivos, en particular en la región pampeana y la Patagonia. Según el Ministerio de Economía, evitaría “interrupciones en la logística de transporte de cargas esenciales y reducirá riesgos para la cadena de suministro agrícola e industrial”.

La resolución establece además el inicio de un procedimiento de contratación para diseñar un nuevo esquema de vinculación entre el Estado y el sector privado, e instruye la intervención de organismos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima.

