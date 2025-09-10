Tiroteo en EEUU: Charlie Kirk, referente conservador aliado de Trump, fue asesinado

El activista y comentarista conservador Charlie Kirk, referente juvenil del trumpismo en Estados Unidos, fue baleado este miércoles durante un acto en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem. El dirigente de 31 años murio tras ser internado en estado crítico tras recibir un disparo en el cuello en medio de un evento que convocó a unos dos mil asistentes. “Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie”, afirmó Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA, la organización que Kirk fundó en 2012 para expandir las ideas de la derecha en los campus universitarios. La policía local confirmó que un sospechoso está bajo custodia.

Ahora bien, el tiroteo contra Kirk se suma a una serie de episodios recientes de violencia política en Estados Unidos, entre ellos el atentado contra Trump en un mitin en 2024 y el asesinato de una legisladora de Minnesota. La escalada de ataques pone en tensión la seguridad de los dirigentes en un año electoral clave.Ahora videos que circularon en redes sociales muestran el momento del ataque: Kirk estaba respondiendo preguntas bajo una carpa cuando se escucha un disparo, seguido de gritos y la desesperación de los asistentes. Según testigos, el joven levantó su mano derecha mientras la sangre brotaba de su cuello, antes de ser asistido.Kirk es una figura clave de la derecha norteamericana. Su organización, Turning Point USA, se consolidó como un semillero del conservadurismo en los últimos años y se transformó en un espacio de fuerte respaldo a Trump desde 2016. Su vínculo estrecho con Donald Trump Jr. lo proyectó al centro de la política republicana, participando activamente en conferencias y debates que marcaron la agenda de las denominadas “guerras culturales”.