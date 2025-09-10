10.09.2025 / POLÉMICA

Carrió calificó de "perverso" al gobierno de Javier Milei y tildó de "chico educado" a Axel Kicillof

La titular de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, celebró la derrota del Gobierno nacional en las elecciones de medio término que se llevaron adelante este domingo en la Provincia de Buenos Aires y, si bien recoconoció que está en las "antípodas" del pensamiento del Gobernador, Axel Kicillof, destacó su figura por sobre la de los hermanos Milei. "Es un chico respetuoso", soltó.



La titular de la Coalición Cívica reconoció que es lógico el traspié de la gestión de Javier Milei ya que se trata de un gobierno "perverso". Además, elogió al Gobernador Axel Kicillof: "Es un chico educado": Consultada respecto al triunfo del peronismo en el territorio bonaerense, Carrió fue contudente: "El domingo pasó lo que tenía que pasar". Al mismo tiempo, subrayó que el Gobierno libertario es "perverso", en tanto opinó que está conducido por un binomio ya que el Presidente no toma decisiones sin su hermana, Karina Milei.

"El perverso goza de la crueldad que ejerce. Le importa tres pitos los discapacitados, le digo al jubilado que se arregle porque no merece la jubilación. La pareja presidencial es perversa y está llena de codicia", evaluó la referente de la CC, en una entrevista televisiva.

Por otra parte, reiteró que "está contenta con el resultado", y pidió que "no se hable más de kirchnerismo" ya que existe una renovación en el peronismo y "ganaron los intendentes".

"Fue positivo lo del domingo en términos de la renovación del propio peronismo. No tengo como enemiga a Cristina Kirchner. Los intendentes forzaron al Gobernador Kicillof, que es un chico educado, tiene su familia. Entra dentro del margen de la convivencia histórica de la Argentina", sentenció. 

