"Milei debe tener pánico de juntarse con Kicillof", advirtió Carlos Bianco

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, señaló este miércoles que el gobernador Axel Kicillof sigue esperando el llamado del presidente Javier Milei para establecer una comunicación institucional tras el contundente mensaje de las urnas en las elecciones legislativas del domingo, pero advirtió que "debe tener pánico de juntarse". "El Presidente no lo llamó, no lo convocó. Nunca lo hizo, y yo creo que tiene pánico de sentarse con el gobernador, porque no le va a poder explicar los desastres que hizo en la provincia de Buenos Aires. Debe tener pánico de juntarse con Kicillof", advirtió Bianco.El funcionario del gobierno bonaerense analizó la paliza electoral de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza y consideró que "la gente no quiere insultos, quiere que le solucionen los problemas". "(Milei) Se la pasó agrediendo, tratando a los rivales políticos como enemigos que tiene que exterminar. Su eslogan de campaña era 'kirchnerismo nunca más'. No era por la positiva, era por la negativa. Insultando, vilipendiando, atacando a los sectores más vulnerables, a las personas con discapacidad, a los más humildes, a los médicos del Garrahan, a los científicos, a los profesores universitarios... El pueblo de la provincia de Buenos Aires dijo: 'esto a mí no me gusta'", señaló Bianco."Hay cosas que se ponen de moda. Cuando uno habla con estos consultores, que te dicen 'ahora la onda es maltratar al rival, insultar, gritar, faltar el respeto'... Y yo creo que la gente no quiere eso. Quiere que le solucionen los problemas", agregó.Por último, se refirió a la designación de Lisandro Catalán al frente del nuevo Ministerio de Interior. Señaló que el número dos de Guillermo Francos "era uno de los pocos funcionarios que nos atendía el teléfono y que nos daba alguna respuesta a los problemas que tenía la provincia de Buenos Aires". En ese sentido, celebró su nombramiento "siempre y cuando no sea solo una señal política y termine siendo algo sin contenido"."A Catalán y a Francos ya le pedimos que retomen la obra pública en la Provincia, que le devuelvan los $12 billones que le recortaron en fondos, que nos devuelvan el FONID, que servía para pagar una parte del salario de los docentes, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que lo usábamos para comprar patrulleros, tecnología y mejorar los salarios de la policía", enumeró Bianco. "Si el Ministerio sirve para eso, bienvenido el Ministerio y felicitaciones al nuevo ministro. Si solamente lo crearon para mostrar algún tipo de reacción política después del resultado adverso que tuvieron, será más de lo mismo y quedará en evidencia muy rápido", concluyó el funcionario.