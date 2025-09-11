Crisis en la industria: en el sector del calzado advierten "Nunca hubo peor año que este"

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Alberto Sellaro, advirtió que el sector atraviesa su peor crisis de los últimos 40 años. “Nunca hubo un año peor que este. El consumo está acabado”, afirmó con preocupación. Sellaro recordó que lleva más de 40 años en el rubro y que nunca vivió una crisis comparable, ni siquiera en el segundo mandato de Carlos Menem, cuando se perdieron mil fábricas.Sellaro detalló que en años de gobiernos justicialistas la importación de calzado era de 21 a 22 millones de pares anuales, y que esto generaba producción nacional que llegó a 125 millones de pares en 2014-2015. En cambio, afirmó Sellaro, hoy la importación alcanza los 34,8 millones de pares y se espera cerrar el año en 42 o 43 millones. “Esto hace que las fábricas trabajen menos y, además, los locales no venden nada”, agregó en la entrevista que dio al portal El Destape.El dirigente describió un panorama preocupante para el comercio interno: “Tengo representantes de ventas en todo el país, más de 500 cuentas, y hoy hay clientes que no pueden pagar. Hay clientes que venden 3 o 4 pares por día”. Asimismo, denunció la presión sobre medidas de protección al sector: “Hace 15 días intentan sacarnos una resolución antidumping contra China que rige desde 2010. Sacarla va a implicar que el mercado sea una carnicería”.Sellaro enumeró los efectos concretos de la crisis: cierres de empresas, aumento del contrabando, caída de ventas y pérdida de empleo. “Hace cuatro meses cerró el grupo Dass. Hemos perdido entre 7 y 8 mil puestos de trabajo. La temporada de verano 2024 fue buena, pero este invierno bajó 40% con respecto al anterior”, explicó.Finalmente, el presidente de la Cámara denunció la falta de diálogo con el gobierno nacional y la imposibilidad de sostener la competitividad: “Nosotros hacemos los reclamos que tenemos que hacer, pero este gobierno no atiende ni recibe a nadie”, lamentó el empresario.