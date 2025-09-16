Lo peor ya pasó: Milei copió una frase de Macri previa a la crisis de su gobierno

Según el presidente Javier Milei, "lo peor ya pasó". Con esa desafortunada frase intentó llevar tranquilidad a la ciudadanía, en un discurso con una serie de recursos esperables y repeticiones que, empero, no lograron explicar de qué se trata el proyecto de ley de presupuesto 2026 y, mucho menos, de qué manera aliviaría las cargas económicas de las clases sociales más afectadas."Entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó", aseguró el Presidente y encendió la polémica.No solo porque quienes "no lo perciben" en su realidad material son los sectores sociales más vulnerables, y coincidentemente los más afectados por las leyes vetadas por el mismo Presidente. Además, porque los dichos de Milei copiaron al discurso pronunciado por Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso durante el 1 de marzo de 2018, momento en el que intentaba – en la antesala de la peor crisis de su Gobierno, y además su debacle- llevar optimismo en el marco de una economía tensionada. En ese momento, Macri defendía dos años de gestión con políticas de brutal ajuste.En 2018, Macri eligió inmortalizar su afirmación en sus redes sociales. Este lunes, tras la cadena nacional de Milei, la captura de aquel tuit no tardó en viralizarse y fue reproducida por numerosos usuarios, entre ellos la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza. "Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer", aseguraba Macri. De igual manera, prometió Milei desde que asumió su gestión y tal como ocurrió en ese entonces, las soluciones prometidas y la lluvia de inversiones jamás llegaron.