LLA refuerza la presencia de Karina Milei tras la derrota en PBA

La Libertad Avanza refuerza la presencia de Karina Milei tras la derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Pese a ser la arquitecta del armado que terminó 14 puntos abajo del peronismo, los Milei insisten en usar a la hermana presidencial en campaña, esta vez, en Tucumán."LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. Nos vemos en Tucumán!!!", manifiesta la publicación de la LLA en redes sociales, donde se ve una imagen promocionando la imagen de Karina Milei, Martín Menem y Federico Pelli para la campaña libertaria en Tucumán.La cita de los libertarios es el 11 de septiembre a las 18 horas en la avenida Ejército del Norte y Don Bosco, Villa Luján.La lista de la Libertad Avanza en Tucumán será encabezada por el especialista en asuntos de seguridad Federico Pelli. El segundo término del listado oficial lleva el nombre de Soledad Molinuevo, vicepresidenta del partido en la provincia. La mujer es hermana del intendente radical de Concepción, Alejandro Molinuevo, y ahora también da el salto a la política por primera vez en su vida.Manuel Guisone, uno de los máximos referentes del liberalismo en Tucumán y cofundador de la fundación Federalismo y Libertad, será el otro hombre titular de la lista libertaria. Desde adentro del partido se confirmó que Guisone no es el primero de la lista porque tiene serias chances de sumarse al Poder Ejecutivo con Lisandro Catalán y emprender viaje a la Casa Rosada.El coordinador de las mesas técnicas de LLA tiene buen vínculo con el presidente Javier Milei y forma parte del Concejo de la Libertad, donde Felipe Núñez le dio la tarea de coordinar planes de gobierno en distintas provincias.Para cerrar las candidaturas titulares aparece Celina Moisá, una de las caras femeninas del partido violeta que venia con un alto perfil desde hace varios meses, cuando todavía desempeñaba su rol institucional en la fundación Federalismo y Libertad.