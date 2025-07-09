La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

En las redes sociales crecieron las sospechas sobre la veracidad de las últimas fotografías del presidente Javier Milei junto a los integrantes de su gabinete. Usuarios destacaron que el mandatario aparece con la misma expresión y postura exacta en imágenes que corresponden a dos días diferentes mientras que, Guillermo Francos, el único repetido, luce distinto.Al analizar las fotos, varios diseñadores gráficos señalaron detalles inusuales. “La pose le sale perfecto, porque casi no hay diferencias”, bromeó un reconocido profesional. Además, advirtieron que objetos como una birome Bic transparente y la carpeta azul permanecen en la misma ubicación en ambas tomas. “Ojo que puede ser un TOC”, comentó otro experto que conoce al Presidente.Algunos expertos coinciden en que no es tan fácil "trucar" una imagen así, aunque les parece llamativo que Milei mantenga la misma postura como "un muñeco". También observaron variaciones en la campera de cuero y los reflejos de la mesa que generaron dudas sobre la autenticidad de las fotos.El debate se extendió al uso de Inteligencia Artificial, ya que las fotos presentan texturización y claridad inusual en algunos reflejos. Las dudas en torno a esta herramienta se condicen con críticas previas al Gobierno sobre videos que parecieran retocados y hasta montados.Otro detalle, es que el Presidente aparece con un gesto inusual durante una mesa de debate para discutir el rumbo de su programa tras la derrota en las elecciones bonaerenses, donde el peronismo ganó, una vez más, el territorio. Mientras su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo, e incluso Patricia Bullrich, aparecen con caras bajas, Milei esboza una sonrisa maliciosa que generó mayor controversia.