La repercusión del rechazo a los vetos de Javier Milei en la prensa internacional

Tras el duro revés que sufrió el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso, a partir del rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario que habían sido sancionadas en agosto, importantes medios del mundo se hicieron eco de la noticia y pusieron énfasis en la pérdida de liderazgo del mandatario argentino."El Congreso argentino rechaza el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica", tituló el diario El País, de España. Y agregó: "La Cámara baja consigue los dos tercios necesarios para insistir con las normas y deja en manos del Senado la última palabra"."Otro revés para Milei: diputados rechazan el veto a dos leyes de financiación pública", publicó France 24. El medio francés destacó también que "miles de estudiantes, docentes y trabajadores del sector universitario salieron a las calles para manifestar contra el veto del presidente a dos leyes aprobadas en agosto", y remarcó que "la decisión pasará ahora el Senado, donde el oficialismo no goza de mayoría". "Diputados de Argentina rechazan los vetos de Milei a la ley de emergencia en la salud pediátrica y a la ley de financiación universitaria", tituló la agencia de noticias española EFE.En tanto, Deutsche Welle (DW) destacó las marchas que se estaban dando en las inmediaciones del COngreso durante el debate: "Argentina: marcha contra veto de Milei a fondos de educación. Mientras el Congreso argentino debate los vetos presidenciales, los cuales está habilitado a revertir, los manifestantes rechazan los recortes a las universidades y al mayor hospital pediátrico del país".El diario El Observador, de Uruguay, tituló: "Golpiza al Gobierno: la oposición logró insistir en Diputados con las leyes del Garrahan y universidades. Con 181 fotos a favor, pasa la Ley del Garrahan al Senado. Con 174, pasa la del financiamiento universitario. Milei pierde aliados clave en Diputados".