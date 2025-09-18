A poco más de un mes de las elecciones, Milei reúne a sus candidatos en Olivos

El presidente Javier Milei convocó a las 11 de la mañana a 48 candidatos a diputados nacionales, dos por cada uno de los 24 distritos, para una foto conjunta que marcará el inicio formal de la campaña hacia las elecciones del 26 de octubre. A esa imagen también se sumarán los ocho referentes bonaerenses que compitieron en las internas de septiembre, Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Oscar Liberman, Guillermo Montenegro, Francisco Adorni y Alejandro Speroni.Durante la tarde, el mandatario tiene previsto reunirse con los jefes de campaña de cada provincia. Allí participará Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires, resistido en la interna libertaria tras la derrota del 7 de septiembre. En este marco, la Casa Rosada remarcó que buscará esbozar un esquema claro para competir en cada distrito, en un momento de tensión política para el oficialismo.El encuentro de hoy en Olivos forma parte de un esquema que el Presidente no suele repetir. Antes había reunido solo en contadas ocasiones a todo su equipo político, como cuando juntó a los, considerados por él, "héroes" que defendieron su veto al financiamiento universitario o en el encuentro con diputados donde explicó los lineamientos de su programa económico.Ante el análisis de expertos que aseguran que "Milei mide mejor" que sus candidatos, este realizará una gira por distintas provincias , comenzando el viernes en Córdoba, para respaldar a los postulantes locales y reforzar la marca del oficialismo, aunque su apellido no figure en las boletas. Con cinco semanas por delante hasta las elecciones, la foto en Olivos busca proyectar unidad en medio de la fragmentación interna y de un Congreso cada vez más adverso.