Diputados: Tras la derrota, Javier Milei reunió a su Gabinete y se esperan anuncios

Mientras la oposición conseguía los dos tercios necesarios para insistir con las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, el presidente Javier Milei convocó a su Gabinete a una reunión de urgencia en Casa Rosada, con el fin de definir una estrategia política frente a la tensión generada por el rechazo en Diputados a sus vetos.Tras regresar de su gira en Paraguay, donde participó de un encuentro de la ultraderecha y también de actos oficiales en el país vecino, el presidente siguió desde la Casa Rosada los pormenores de la abrumadora derrota que vivió el Gobierno en el Congreso, y se espera que mañana se produzcan anuncios.Así lo indicó el periodista Pablo Ibañez en la red social X: “Milei reunió a su gabinete. Jueves a las 10 AM, conferencia y anuncios de Adorni”. El escueto mensaje alimentó un clima de expectativa en torno a los avisos que prepara el Gobierno como respuesta a la derrota en la Cámara baja y adelantándose a lo que pueda ocurrir en el Senado.De esta manera, el vocero presidencial Manuel Adorni encabezará este jueves a las 10 de la mañana una conferencia de prensa en la que se esperan definiciones sobre los pasos a seguir frente a las iniciativas que el Congreso busca convertir en ley pese a la objeción presidencial. Seguramente, desde la Casa Rosada se evalúan alternativas legales para frenar el avance de los proyectos o, en su defecto, adaptar las partidas presupuestarias.La votación en Diputados marcó un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, ya que significó la primera vez que el Presidente enfrenta una resistencia de este calibre desde que asumió en diciembre de 2023.Mientras tanto, el Senado ya tiene fecha para tratar los vetos el próximo 2 de octubre, en una sesión que será clave para determinar si las leyes impulsadas por la oposición se convierten en una nueva derrota política para Milei o si el oficialismo logra frenar el avance legislativo.