"No me interesa participar de la mesa política": Pettovello se despega de la mesa chica pero insiste en "la batalla cultural"

En medio de la rosca post eletoral y del rearmado de las mesas políticas nacional y bonaerense, Sandra Pettovello se corrió del tablero partidario y buscó clausurar rumores. “No me interesa participar en la mesa política, ni en ninguna actividad que no me competa, yo vine a gestionar y a llevar adelante el proyecto del presidente”, aseguró en diálogo con Ámbito.

Pettovello también apuntó contra el sistema universitario en plena discusión presupuestaria. “Nosotros respetamos la educación estatal, no pública, porque pública es todo”, dijo, y volvió a cargar contra la Universidad de Buenos Aires: “La UBA se niega a ser auditada… ¿Si no tienen nada que ocultar por qué no pueden firmar este convenio?”. Reclamó “transparentar el funcionamiento de las universidades del Estado” y cuestionó que se mantenga la regularidad “solo con dos materias aprobadas por año”.La ministra defendió recomposiciones de gastos y salarios y volvió a encuadrar el conflicto en su lógica anti-política: “Lo que menos necesita el gobierno en este momento es que se generen estos ruidos”. A modo de hoja de ruta, enumeró tres iniciativas de su cartera: “los centros de familia; el centro Garrigós, un centro de formación laboral en oficios, y el centro de Leonor Acevedo… una biblioteca inclusiva para niños y adolescentes, y también un bar inclusivo”. En el oficialismo celebran la foto de gestión; en la universidad y en la comunidad académica ya anticipan que la discusión por la autonomía y las auditorías sigue abierta.