Kicillof cerrará el acto de Fuerza Patria en La Plata donde presentarán a los candidatos a diputados nacionales

El gobernador Axel Kicillof será el principal orador en el acto de Fuerza Patria que se realizará este lunes desde las 13 en el Club Atenas de La Plata, donde se presentará a los candidatos a diputados nacionales. “Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei”, anticipó el mandatario, en un mensaje que refuerza el tono de confrontación con la Casa Rosada.La convocatoria fue organizada por las dos CTA, Autónoma y de los Trabajadore, y contará con la participación de la CGT, en lo que se perfila como el primer gran gesto de unidad sindical de la campaña. En el escenario estarán los candidatos gremiales que acompañan a Jorge Taiana, entre ellos Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo.El acto lleva como lema “Con la Fuerza de los Trabajadores” y busca visibilizar la presencia del movimiento obrero en la lista oficialista. También confirmaron su participación el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y el intendente de La Plata, Julio Alak, junto a otros dirigentes sindicales y políticos de peso.Con esta actividad, Kicillof ratifica su decisión de ponerse al frente de la campaña después del triunfo obtenido por Fuerza Patria en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, donde se impuso por más de 14 puntos sobre La Libertad Avanza. El mandatario ya había convocado el viernes pasado a intendentes, ministros y legisladores para reforzar el trabajo territorial rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre.La construcción sindical es uno de los pilares de la estrategia electoral del espacio. Dos de los postulantes impulsados directamente por el gobernador provienen del ámbito gremial, entre ellos Yasky y Moyano (h), mientras que De Isasi ocupa el puesto 23 de la lista. El oficialismo buscará mantener la unidad interna y consolidar la ventaja lograda en septiembre hasta el cierre de campaña, cuando el peronismo bonaerense defina su próximo mapa de poder.