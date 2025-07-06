Reunión en el PJ: la palabra de Cristina y la clave de ir a votar para frenar a Milei

El lunes, previo a la definición de candidatos nacionales, el PJ Nacional llevó adelante una reunión en la sede de la Ciudad de Buenos Aires a la que asistieron diversos partidos, organizaciones sociales y sindicatos que conforman la lista de unidad Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, la que enfrentará el avance del oficialismo libertario sobre el territorio de histórica identidad peronista.Según se resolvió en el encuentro, la prioridad será “llevar la síntesis de la palabra de Cristina Fernández de Kirchner”, en alusión a las reiteradas intervenciones públicas de la expresidenta, que viene advirtiendo sobre las problemáticas que atraviesan diariamente los argentinos como consecuencia del programa económico de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. La propuesta busca que ese mensaje sea eje articulador de las recorridas y actos de campaña.Otro de los puntos centrales fue la necesidad de reforzar la presencia territorial y la comunicación directa con la ciudadanía, apuntando a concientizar a la población sobre la importancia de ejercer el voto, con el objetivo de combatir la motosierra de Milei en las urnas. En ese sentido, la meta política es lograr una mayoría en el Congreso que frene las reformas del Gobierno y recupere los derechos que los sectores más vulnerables y distintas facciones de la clase media están perdiendo.Para lograrlo, los participantes acordaron coordinar actividades conjuntas, reforzar la presencia territorial y desplegar una campaña sostenida hasta octubre. El cronograma de trabajo prevé actos, reuniones y visitas a distintos distritos de la provincia, con el objetivo de consolidar la unidad interna y proyectar una alternativa política frente al avance libertario.ALIANZAS CONFIRMADASEl 7 de agosto marcó el plazo límite para la presentación de alianzas ante la Justicia Electoral, rumbo a las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, y las nacionales el próximo 26 de octubre.La lista Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires está integrada por una veintena de espacios, entre los que se destacan: el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Partido de la Victoria, Principios y Valores, Seamos Libres, el Partido Solidario, Kolina, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido Nueva Dirigencia, el Partido de la Concertación F.O.R.J.A., el Partido Avancemos por el Progreso Social, el Partido Frente Grande, el Partido Izquierda Popular.Cabe mencionar que en la Ciudad, a contramano de lo que ocurrió en los comicios porteños de mayo, el PJ incorporó los espacios liderados por Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno. Sin embargo, no logró sumar al frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, que decidió competir por fuera del armado opositor.