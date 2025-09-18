Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

Luego de conversar con los principales candidatos de La Libertad Avanza de cada provincia, el presidente Javier Milei encabezó este jueves una intensa actividad política en la Quinta de Olivos donde recibió a una parte de la mesa bonaerense y a los jefes de campaña de todo el país para alinear la estrategia de cara a las elecciones de octubre.Durante el cónclave, el mandatario anunció dos decisiones importantes: empoderó a su asesor, Santiago Caputo, como la persona a cargo de la técnica discursiva, y designó a la titular del partido en la ciudad de Buenos Aires, Pilar Rámirez, como la encargada de coordinar el trabajo con los dirigentes provinciales.De esta manera, desplazó además de su rol en el espacio a Eduardo “Lule” Menem, quien hasta el momento era quien llevaba el vínculo con los armadores del interior, pero fue duramente criticado en el último tiempo.El mandatario estuvo acompañado en todo momento por Caputo, con quien respondió las preguntas de los jefes de campaña de La Libertad Avanza de cada distrito, con el objetivo principal de unificar el discurso.“El mensaje es que hasta acá los argentinos hemos hecho un esfuerzo impresionante para salir del pozo en el que dejó el país el kirchnerismo. Aun así, todavía falta, porque las últimas décadas no se resuelven en un año y medio. Pero si aflojamos ahora tiramos todo ese esfuerzo a la basura. Del otro lado, no tienen otro futuro que ofrecer más que volver a ese pasado", resumió a Infobae una fuente que estuvo en la reunión.En este sentido, Milei y Caputo les remarcaron a los invitados la importancia de dejarle en claro a la militancia, y al electorado en general, la necesidad de “hacer que ese esfuerzo valga la pena”, siguiendo el eslogan “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, que se impuso para octubre.El Presidente decidió involucrarse de lleno en las cuestiones del partido para apaciguar las internas y tratar de revertir el resultado de los comicios en la provincia de Buenos Aires, que perdió por más de 13 puntos.Como primera medida, el líder libertario reconoció los errores políticos y ordenó la creación de una serie de equipos para coordinar las decisiones del espacio de acá en adelante, pero ahora también conversó en persona con los protagonistas.La mesa bonaerense originalmente está integrada por el mencionado asesor; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los diputados José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santilli; los intendentes Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro; el armador Sebastián Pareja y el futuro legislador Maximiliano Bondarenko.Sin embargo, este jueves también participó del cónclave la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que forma parte de la mesa nacional y se perfila para ocupar un rol de coordinadora entre los diferentes sectores libertarios y del PRO.Los aliados no fueron convocados, como es el caso de Ritondo, quien sí escuchó las palabras del Presidente al mediodía, pero se retiró del lugar antes del inicio de la segunda ronda. Lo mismo sucedió con Montenegro, mientras que Santilli no estuvo.Si bien se esperaba que la mesa bonaerense concurriera en su totalidad, finalmente solo algunos de sus integrantes fueron parte de las dos reuniones.En esta oportunidad, los que se sumaron a la tarde fueron los presidentes de La Libertad Avanza de cada una de las 24 provincias, como Pilar Ramírez (CABA), Lisandro Catalán (Tucumán), Gabriel Bornoroni (Córdoba), Martín Menem (La Rioja) y Romina Diez (Santa Fe).También se esperaba la presencia de César Treffinger (Chubut), Alfredo “Capi” Rodríguez (Chaco), Roque Fleitas (Entre Ríos), Adrián Ravier (La Pampa), Facundo Correa Llano (Mendoza), Nadia Márquez (Neuquén), Lorena Villaverde (Río Negro), José Peluc (San Juan), Tomás Figueroa (Santiago del Estero) y Agustín Coto (Tierra del Fuego).El que avisó que iba a estar ausente es el titular del partido en Jujuy, el senador Ezequiel Atauche, quien se encontraba en pleno debate en la Cámara alta del veto a la ley que modificaba el sistema de transferencias de ATN.