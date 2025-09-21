Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

Desde una entrevista radial, Javier Milei salió al cruce de las acusaciones que rozan a su hermana Karina y ensayó una insólita justificación: “¿Si usted se quiere quedar con una caja, se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso”. También desmintió al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien filtró audios sobre supuestas coimas: “Si me hubiese dicho que había corrupción, le habría volado la cabeza. Si tenía esa certeza tenía la obligación de denunciarlo, si no incumplía los deberes de funcionario público”. Para Milei, las acusaciones contra la secretaria general de la Presidencia son “muy tontas” y responden a “chimentos de peluquería”.

El mandatario agregó que los ataques buscan golpearlo a él a través de su hermana: “Un foco de desestabilizar al presidente es pegarle a Karina. Es como cuando se metían con mis perros. Es lo mismo, es como meterse con un hijo”. Y volvió sobre la idea del “3% de Karina” con un dardo al kirchnerismo: “Cuando los kukas hacen el tres, ¿saben dónde estaba la ANDIS cuando llegamos al poder? Dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Mi hermana, para que no representara un problema, lo mandó a Capital Humano. Después pasó a Jefatura de Gabinete. Entonces, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso”.