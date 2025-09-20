Cristina fulminó a Milei por la escalada del dólar: Acá la única banda es la del carry trade

¡Che Milei! ¡Que olor a default!...



TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS economista experto en crecimiento con o sin dinero.



¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda que acá la  Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025

A 100 días de su condena, mientras la militancia prepara una movilización a su residencia en el barrio porteño de Constitución,embistió nuevamente contra Javier Milei por la inestabilidad económica que golpea los planes del Gobierno, con un dólar que perforó el techo de la banda y mientras el BCRA continúa vendiendo reservas para contener la presión cambiaria. “Che, Milei, qué olor a default”, criticó.“Córtenla con el verso ese de ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’, que acá la única banda es ‘la del carry trade’ de (Luis) Toto Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron con Macri”, recordó la expresidenta sobre el rol del ministro de Economía que iguala al que tuvo durante la gestión de Cambiemos.En un extenso mensaje publicado en redes, Cristina acusó al oficialismo de “financiar la fuga a dólar barato” con los dólares que solicitó al Fondo Monetario y al Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo. También, cuestionó el anuncio de nuevas gestiones de crédito con Washington: “¿Y arriba anunciás que estás pidiendo otro préstamo a Estados Unidos? Pará hermano, que vamos a volar por los aires”, advirtió.La exmandataria recordó la política de desendeudamiento de su gestión y la de Néstor Kirchner. “Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos todos los dólares que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país”, evocó, y agregó: “Entre 2005 y 2012 le devolvimos a todos los ahorristas argentinos todos los dólares que les habían robado en el 2001, cuando Cavallo y Sturzenegger le pusieron el famoso corralito a todos los depósitos bancarios”.Además, Cristina cuestionó a los funcionarios de la gestión mileísta que ya participaron de gestiones anteriores. “En lo que va del siglo XXI, Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años”, sentenció, antes de ironizar sobre su situación judicial: “Mientras tanto, en San José 1111, se cumplen 100 días de injusticia. Larga vida al Partido Judicial”.Por último, a modo de chicana citó un jingle que trascendió desde el stream Gelaitina, que apunta directamente contra Karina Milei por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad. “Che Milei, es cierto que ayer en Córdoba dijiste que las confesiones grabadas de tu ex amigo, ex abogado, son audios de peluquería e inteligencia artificial? Dale. Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional. 'Alta coimera, Karina es alta coimera’”, cerró.