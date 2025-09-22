Bessent dio su bendición a Milei ante un posible préstamo y barajó que "todas las opciones" están disponibles para negociar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos confirmó que evalúan medidas de apoyo financiero para Argentina ante la tensión cambiaria. La asistencia incluiría swaps, compras de deuda y otras herramientas, mientras Milei se prepara para su viaje a Nueva York.
Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025
All options for stabilization are on the table. 1/4
