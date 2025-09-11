17.09.2025 / Política

"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se pronunció sobre el debate en Diputados por los vetos presidenciales al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.




En el marco del debate en Diputados por los vetos presidenciales al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó una advertencia a los legisladores.

"Espero que los diputados no kirchneristas no le haga el juego al kirchnerismo y a sus cajas porque el mandato que recibió el Presidente @JMilei fue justamente ordenar estos excesos que pagamos todos los argentinos", advirtió el ministro desde sus redes sociales.

El ministro explicó que "la sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases y que centralizaban una serie de organismos descentralizados".

En ese sentido, aprovechó la oportunidad para apuntar contra el kirchnerismo: "Utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras".

"A su vez cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio. La centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales", detalló sobre parte de las medidas en discusión en el Congreso.



Mientras tanto, en las afueras del palacio legislativo, tiene lugar una nueva Marcha Federal Universitaria que reúne a jubilados, docentes, estudiantes y trabajadores del Hospital Garrahan, que se movilizan contra el ajuste.


Lo más leído

1

La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

2

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

3

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

4

"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución

5

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

Más notas de este tema

Diputados ya fijó fecha para el debate en comisión del Presupuesto 2026

16/09/2025 - Congreso

Diputados ya fijó fecha para el debate en comisión del Presupuesto 2026

Semana tensa para Milei: Diputados y Senadores se prepararían para rechazar los vetos a universidades, salud y ATN

15/09/2025 - CONGRESO

Semana tensa para Milei: Diputados y Senadores se prepararían para rechazar los vetos a universidades, salud y ATN

Adorni defendió los vetos de Milei y tildó a los proyectos de "delirios populistas"

11/09/2025 - CONFERENCIA

Adorni defendió los vetos de Milei y tildó a los proyectos de "delirios populistas"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.