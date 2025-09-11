"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados

En el marco del debate en Diputados por los vetos presidenciales al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó una advertencia a los legisladores."Espero que los diputados no kirchneristas no le haga el juego al kirchnerismo y a sus cajas porque el mandato que recibió el Presidente @JMilei fue justamente ordenar estos excesos que pagamos todos los argentinos", advirtió el ministro desde sus redes sociales.El ministro explicó que "la sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases y que centralizaban una serie de organismos descentralizados".En ese sentido, aprovechó la oportunidad para apuntar contra el kirchnerismo: "Utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras"."A su vez cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio. La centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales", detalló sobre parte de las medidas en discusión en el Congreso.Mientras tanto, en las afueras del palacio legislativo, tiene lugar una nueva Marcha Federal Universitaria que reúne a jubilados, docentes, estudiantes y trabajadores del Hospital Garrahan, que se movilizan contra el ajuste.