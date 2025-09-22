Ricardo Alfonsín con estética Wes Anderson y un manual para aprender a votar

Ricardo Alfonsín, exembajador en España durante la presidencia de Alberto Fernández, recorre la Provincia con una comunicación minimalista que emula encuadres simétricos, tipografías y climas melancólicos del cine de Wes Anderson. Su hija Lucía, actriz, acompaña arriba del auto y en escena; su hijo Ricardo “Titico”, cineasta, define la estética y coordina guiones junto al propio candidato. Un grupo de estudiantes de ciencia política se suma a la producción, todo a pulmón.

El último corto, “Manual ilustrado: Ricardo Alfonsín en la Boleta Única de Papel”, se filmó en un hotel de Bahía Blanca durante la gira por la sexta sección. Allí, Alfonsín diferencia el viejo sistema de múltiples boletas del nuevo esquema de boleta única y señala la ubicación de su lista: “En el centro nos vas a ver enseguida: lista 305, casillero rojo, Proyecto Sur. Y vas a ver nuestras caras”. La pieza cierra con su imagen junto a la exdiputada Marina Cassese y la leyenda de candidatura bonaerense.Desde el equipo remarcan el anclaje programático de la propuesta. “El tema es hacer hincapié en los valores. Recuperar los valores democráticos y la sensibilidad. Apoyar al Garrahan, a los hospitales públicos, la educación pública y la lucha contra la deriva autoritaria del Gobierno”, insisten. En la boleta lo acompañan Cassese, el titular de FORJA Gustavo López y el socialista Martín Canay, con una campaña que privilegia honestidad, diálogo y cercanía.