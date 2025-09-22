El saludo de Milei en Rosh Hashana, antes del viaje a EEUU y en medio del guiño de Trump

El presidente Javier Milei publicó una postal con iconografía de Rosh Hashaná —manzana, miel y shofar— y escribe: “SHANA TOVA UMETUKA 5786...!!!”. El mensaje llega horas antes de su vuelo a Washington, donde, según su entorno, busca sellar un auxilio financiero del Tesoro de EEUU, con aval del expresidente republicano. La comunicación presidencial elige la consigna emotiva, pero evita precisiones sobre montos, condiciones o plazos.

Previamente, en la Casa Rosada presentan el desembarco como “ratificación de confianza” y preparan fotos en clave de campaña externa. Cabe señalar que el armado libertario atribuye la ventana de financiamiento a la sintonía personal de Milei con Trump, un capital político que el oficialismo intenta convertir en dólares contantes mientras la economía local sigue tensionada y la recaudación cae.Hay que recalcar que el saludo de Año Nuevo hebreo opera, así, como prólogo simbólico de una gira que busca oxígeno político y financiero. Entre emojis, shofar y promesas de dólares, queda abierta la pregunta central: quién paga la cuenta y con qué costo para la vida cotidiana de las mayorías.