22.09.2025 / REDES

El saludo de Milei en Rosh Hashana, antes del viaje a EEUU y en medio del guiño de Trump



En la previa de su partida a Estados Unidos, el Presidente vuelve a apostar a la épica personal en redes: un saludo de Año Nuevo judío mientras su equipo anuncia gestiones por un préstamo del Tesoro norteamericano, leído como gesto político de Donald Trump.




El presidente Javier Milei publicó una postal con iconografía de Rosh Hashaná —manzana, miel y shofar— y escribe: “SHANA TOVA UMETUKA 5786...!!!”. El mensaje llega horas antes de su vuelo a Washington, donde, según su entorno, busca sellar un auxilio financiero del Tesoro de EEUU, con aval del expresidente republicano. La comunicación presidencial elige la consigna emotiva, pero evita precisiones sobre montos, condiciones o plazos.

Previamente, en la Casa Rosada presentan el desembarco como “ratificación de confianza” y preparan fotos en clave de campaña externa. Cabe señalar que el armado libertario atribuye la ventana de financiamiento a la sintonía personal de Milei con Trump, un capital político que el oficialismo intenta convertir en dólares contantes mientras la economía local sigue tensionada y la recaudación cae.


Hay que recalcar que el saludo de Año Nuevo hebreo opera, así, como prólogo simbólico de una gira que busca oxígeno político y financiero. Entre emojis, shofar y promesas de dólares, queda abierta la pregunta central: quién paga la cuenta y con qué costo para la vida cotidiana de las mayorías.

