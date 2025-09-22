El saludo de Milei en Rosh Hashana, antes del viaje a EEUU y en medio del guiño de Trump

En la previa de su partida a Estados Unidos, el Presidente vuelve a apostar a la épica personal en redes: un saludo de Año Nuevo judío mientras su equipo anuncia gestiones por un préstamo del Tesoro norteamericano, leído como gesto político de Donald Trump.
1
"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad
3
El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria
4
"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados