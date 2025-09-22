Más gestos a EEUU: Francos recibió a congresistas de Trump y Milei pasó a saludarlos

La comitiva estadounidense estuvo liderada por Vern Buchanan, vicepresidente de la Comisión de impuestos, aranceles y comercio. También participó la encargada de negocios interina de la Embajada en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo. Según informaron desde Jefatura de Gabinete, se repasaron distintos aspectos del vínculo bilateral y los visitantes remarcaron “la importancia de la Argentina como aliado estratégico de Estados Unidos en América del Sur”.

En el encuentro se subrayó el apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, al programa económico argentino, en la antesala de la reunión que Milei mantendrá en Nueva York con Trump y con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Además, se destacó la política de “equilibrio fiscal”, los procesos de desregulación y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado como herramienta para la llegada de capitales.