Más gestos a EEUU: Francos recibió a congresistas de Trump y Milei pasó a saludarlos


El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó hoy una reunión en Casa Rosada con una delegación de congresistas de los Estados Unidos. Durante el encuentro, el presidente Javier Milei se acercó brevemente al Salón Sur para saludar a los legisladores norteamericanos, en una jornada marcada por las señales de respaldo de la administración de Donald Trump hacia la Argentina.




La comitiva estadounidense estuvo liderada por Vern Buchanan, vicepresidente de la Comisión de impuestos, aranceles y comercio. También participó la encargada de negocios interina de la Embajada en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo. Según informaron desde Jefatura de Gabinete, se repasaron distintos aspectos del vínculo bilateral y los visitantes remarcaron “la importancia de la Argentina como aliado estratégico de Estados Unidos en América del Sur”.

En el encuentro se subrayó el apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, al programa económico argentino, en la antesala de la reunión que Milei mantendrá en Nueva York con Trump y con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Además, se destacó la política de “equilibrio fiscal”, los procesos de desregulación y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado como herramienta para la llegada de capitales.

La delegación también incluyó a los congresistas Claudia Tenney, Greg Murphy, Nicole Malliotakis, Andy Ogles y Norma Torres, además de asesores legislativos, enlaces militares de la Fuerza Aérea y personal médico del Congreso norteamericano. El gobierno nacional volvió así a exhibir gestos de alineamiento con la Casa Blanca y con los sectores del establishment financiero internacional.


