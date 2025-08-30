22.09.2025 / Política

El FMI celebró el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina

La titular del FMI, Kirstalina Georgieva, afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.




El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo financiero que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a la Argentina.

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina”, señaló la directora Gerente del organismo, Kirstalina Georgieva.

La titular del FMI afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.



En horas de la mañana, Bessent expresó la voluntad del gobierno de Estados Unidos de ayudar financieramente al país.

