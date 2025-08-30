El FMI celebró el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina

La titular del FMI, Kirstalina Georgieva, afirmó que “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.
We welcome @SecScottBessents statement of support for Argentina. This underscores the crucial role of partners in promoting strong policies for stabilization and growth for the benefit of the people of Argentina. https://t.co/sl5J2Ziijp— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 22, 2025
1
"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad
3
El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria
4
"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados